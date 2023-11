"De la m*rde en boîte" : la réaction sans concession des Storm Ultras après la nouvelle défaite de Charleroi

Charleroi passera la trêve internationale dans la zone rouge. Ses supporters tirent la sonnette d'alarme.

Une défaite, une de plus. Mais ce 1-0 subi à Malines est difficile à encaisser pour les Storm Ultras, qui n'ont quasiment rien vu de leur équipe. Sur sa page Facebook, le collectif écrit : "Pas la faute de l’exclusion. Pas la faute de l’arbitre. Pas de 5 piquets et 1 transversale. De la merde en boîte".

Ces supporters de Charleroi n'en peuvent plus de la situation actuelle et le font savoir : "Si la direction ose encore affirmer que cette équipe sera un candidat sérieux pour les Playoffs 1…on débarque à 200 à Zoé Drion pour leur botter le cul à leur tour. C’est une honte. La situation est à présent grave. Charleroi, avec cette équipe, cette stratégie sportive, joue et jouera le maintien".

Avant de poursuivre : "Des excuses publiques de la direction aux joueurs en passant par le staff s’imposent. Envers tous ceux qui doivent subir cette parodie de professionnalisme à tous les niveaux". Les Storm Ultras attendent une réponse sur le terrain à l'occasion du match importantissime contre Westerlo dans deux semaines.