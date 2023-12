🎥 La belle promesse de Jan Vertonghen aux supporters d'Anderlecht

Anderlecht a en effet vécu une saison 2022-2023 très compliquée, l'une des pires de son Histoire. Les Bruxellois ont terminé 11e du championnat. Mais au prix d'un mercato XXL et d'un gros travail de l'ensemble de l'équipe et du staff, le RSCA semble désormais de retour au premier plan.

Après la victoire face au Cercle pour la dernière rencontre de 2023, les joueurs ont célébré avec leurs supporters et les ont remerciés. Jan Vertonghen, le capitaine, s'est adressé au public du Lotto Park.

"Au nom du groupe, je voudrais vous remercier pour votre soutien cette année. Nous revenons de loin. Mais grâce à votre soutien cette année, nous voyons que le RSCA est sur la bonne voie. Le chemin est encore long. Mais avec ces garçons, et vous tous ensemble, nous ramènerons le RSCA à la place qui est la sienne."

"Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses", a conclu Vertonghen, en demandant au public de soutenir Anderlecht même dans les "moments difficiles".

See you in 2024. ūüíú pic.twitter.com/2LmsrVeR3k