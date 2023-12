Plus de 5 minutes d'arrêts de jeu : le nouvel épisode du VAR à Anderlecht - Cercle

Anderlecht a ouvert le score dès la 10e minute de jeu ce jeudi soir face au Cercle de Bruges. Mais le VAR a mis un certain temps avant d'accorder le but.

Anders Dreyer venait de marquer sur un centre de Ludwig Augustinsson. Le VAR a dû tracer la ligne pour savoir si le Danois était ou non hors-jeu.

Seulement, les lignes tracées entre l'épaule de Jesper Daland et le pied de Dreyer étaient très proches, voire se touchaient. Il n'était apparemment pas possible de les distinguer à l'œil nu et la décision a donc été d'approuver le but.

Le VAR ne pouvait pas donner de décision définitive. De plus, le match a été interrompu pendant quelques minutes supplémentaires car l'un des juges de ligne s'est blessé et a dû être remplacé. Le match a donc été arrêté pendant 8 minutes.