Ludwig Augustinsson revient pour la première fois sur Belgique-Suède : "Au début, tu regardes par-dessus ton épaule..."

Deux mois après les événements tragiques du 16 octobre lors de Belgique-Suède, Ludwig Augustinsson s'est exprimé pour la première fois sur le sujet. Le latéral suédois est cependant très heureux à Bruxelles, et ne ferme pas la porte à un séjour prolongé après son prêt...

Après la rencontre opposant le Sporting d'Anderlecht au Racing Genk, il aura fallu attendre longtemps dans les catacombes du Lotto Park pour qu'un joueur du RSCA vienne à l'interview. Et c'est finalement l'un des plus discrets titulaires de Brian Riemer, Ludwig Augustinsson, qui arrive tout sourire. Un sourire qu'il ne perd pas quand on lui parle de la polémique liée au VAR : "Rejouer le match ? C'est une blague ?", lance-t-il (lire ici). Depuis, bien sûr, Augustinsson a certainement réalisé que tout ça ne prêtait pas à rire au RSCA.

Mais c'était aussi une occasion inédite de discuter avec le Suédois depuis les tristes événements de Bruxelles, le 16 octobre dernier. Ludwig Augustinsson était sur le terrain ce soir-là, seul membre de l'équipe suédoise à avoir dû ensuite revenir à Bruxelles pour rejoindre son club.

Ludwig, nous n'avons pas eu l'occasion de te parler depuis ce terrible soir du 16 octobre lors de Belgique-Suède. Comment avais-tu vécu cette situation ?

C'était une situation très stressante sur le moment, bien sûr. C'est difficile à exprimer mais j'étais très effrayé pour ma famille. Elle n'était pas au stade, mais elle était à Bruxelles, et avec ce tireur qui ciblait des Suédois, tu t'imagines le pire.

Maintenant, j'ai pris de la distance par rapport à tout ça, mais les premiers jours étaient en effet assez difficiles à vivre.

© photonews

Car contrairement à tes autres coéquipiers suédois, tu vis à Bruxelles, ce qui te donne plus d'occasions d'y repenser...

Oui, bien sûr. Tu regardes un peu au-dessus de ton épaule au début. Mais le club a été très présent pour nous soutenir, moi et ma famille. Il faut aller de l'avant, vivre de la façon la plus normale possible.

Nous t'avions vu dans le couloir du Stade Roi Baudouin, au téléphone. Tu semblais fort inquiet, naturellement...

Oui, évidemment. J'étais très triste de ce qui était arrivé à des compatriotes, mais sur le moment, je voulais aussi être sûr que ma famille était en sécurité, car j'ignorais s'ils étaient en rue ou à la maison. Quand j'ai appris qu'ils allaient bien, j'étais plus calme. Mais quand c'est arrivé dans Bruxelles et qu'ils n'ont pas directement arrêté le tireur, c'était assez stressant.

As-tu envisagé de prendre un garde du corps par la suite, par exemple...?

(il hésite) Non, pas vraiment. Le club m'a soutenu, si j'avais besoin de quelque chose, ils étaient là. Comme je le disais, au début, tu regardes un peu par-dessus ton épaule, mais tu dois vivre ta vie par la suite, avoir confiance.

Comment était l'atmosphère dans le vestiaire suédois à la mi-temps ?

C'était... (il hésite) Un drôle de sentiment. Les gens avaient peur, se demandaient ce qui se passait, car c'est quelque chose qui ne nous était jamais arrivé, vous comprenez ? C'était difficile. Remonter sur le terrain ? Mentalement, nous n'étions plus vraiment "là". Et après ce qui était arrivé à des Suédois en ville, ça ne paraissait pas correct. Ce n'aurait pas été respectueux. Et tout le monde l'a très bien compris.

Désormais, tu te sens bien et heureux ici, à Anderlecht. T'imagines-tu rester plus longtemps ?

Je me sens très bien, oui, je me sens à la maison, vraiment. J'aime beaucoup jouer pour ce club, pour ces supporters. Nous verrons bien ce qui se passe en fin de saison mais je ne ferme pas la porte à un plus long séjour ici. J'ai un contrat et je dois respecter ça, mais je suis heureux ici et le club le sait. Ma famille est heureuse aussi ici. Nous verrons comment les choses se passent (sourire).