Une lueur d'espoir pour Jan Vertonghen et Anderlecht ?

Jan Vertonghen est annoncé sur la touche pour les cinq prochaines semaines et devrait manquer de grosses rencontres. On aimerait être plus positif du côté d'Anderlecht.

Il s'agit du gros coup dur de cette fin d'année pour le Sporting d'Anderlecht : Jan Vertonghen serait absent cinq semaines à cause d'une blessure à la cheville plus grave que prévu. Cependant, selon Le Soir, les Mauves voudraient miser sur l'espoir et croisent les doigts pour voir leur capitaine revenir à l'entraînement d'ici seulement... deux semaines, c'est-à-dire pour le stage hivernal programmé en Tunisie (5-14 janvier). Plus optimiste encore : le club voudrait retrouver son joueur dans son effectif pour le quart de finale de Coupe de Belgique face à l'Union Saint-Gilloise le 17 janvier prochain, soit d'ici trois semaines !