Kevin Denkey ému par l'hommage des supporters d'Anderlecht

Kevin Denkey a été endeuillé par la perte de sa mère durant ces fêtes de fin d'année. Absent à Anderlecht, il a reçu beaucoup de soutien de la part du Lotto Park.

Alors que Kevin Denkey manquait le déplacement du Cercle de Bruges ce mercredi en raison du décès de sa maman, les supporters du RSC Anderlecht avaient lancé via les réseaux sociaux une belle initiative. En effet, à la 9e minute, des applaudissements ont retenti dans le Lotto Park en soutien au buteur togolais du Cercle, de la part des deux camps.

Denkey a réagi à ce bel hommage via son compte Instagram. "Chers amis et supporters, votre présence au stade et les applaudissements émouvants en hommage à ma mère ont été une source incroyable de réconfort et de force", écrit le Togolais, qui remercie également les supporters anderlechtois.

"Je n'ai pas de mots pour tout l'amour que j'ai reçu aussi des supporters d'Anderlecht, vous étiez nombreux à vous mobiliser pour me soutenir", se réjouit Denkey. "Merci du fond du coeur pour vos pensées bienveillantes".