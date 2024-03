L'arbitrage belge se ridiculise à nouveau : il n'y avait (évidemment) pas hors-jeu sur le but de Jutgla

Le Club de Bruges s'est imposé face à OHL (3-1). Une victoire qui ne souffre d'aucune contestation, mais qui a été le théâtre d'une erreur grossière d'arbitrage.

Scène lunaire ce dimanche au Jan Breydel : l'arbitre VAR Mr D'Hondt a vérifié les images après un but de Ferran Jutgla.

Au moment de tracer la ligne, il a confondu l'Espagnol avec Michal Skoras, qui lui était hors-jeu mais n'a pas participé à l'action (voir les images - assez folles - ICI).

Club de Bruges - OHL : le but de Jutgla était valable

Franck De Bleeckere, ancien arbitre professionnel, a reconnu l'erreur de Mr D'Hondt ce lundi soir dans l'émission Under Review. "Lorsque le VAR a tracé la ligne, il a vu qu'un joueur de Bruges était hors-jeu, à savoir Michal Skoras.

"Il ne participe pas au jeu et je pense que le VAR a perdu de vue le buteur. C'était une erreur et ce but aurait dû être validé. Ce sont des situations que nous n'aimons pas voir et qui devraient être évitées."