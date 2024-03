L'Union tire la langue avant le sprint final : "Nous avons besoin de souffler"

L'Union SG a limité la casse ce dimanche. Menés au score, les hommes d'Alexander Blessin ont mis un certain temps avant de rentrer dans le match, d'égaliser et de pousser en fin de rencontre.

Alexander Blessin a donné son analyse du match nul (1-1) face à La Gantoise ce dimanche soir en conférence de presse. L'Allemand n'était pas totalement satisfait.

"Nous avons commis trop d'erreurs, mais il y a aussi des explications à cela. C'est toujours une question de réaction après un but encaissé, et nous avons réagi. Dans les 20 dernières minutes, nous avons montré plus d'envie de prendre le match à notre compte et à la fin, nous avons eu quelques bonnes occasions. Nous devons nous contenter d'un point, ce n'est pas un problème."

Blessin et son groupe attendent la trêve avec impatience, après un enchaînement de matchs assez dantesque depuis début 2024. "Je veux protéger mon équipe, il y a des raisons pour lesquelles nous n'avons pas évolué à notre meilleur niveau. Il suffit de regarder notre calendrier de matches. Aujourd'hui, il y a eu des erreurs 'faciles' que mes joueurs ne font pas d'habitude. Nous devons encore jouer deux matches, puis nous ferons une pause dont nous avons vraiment besoin."