Le Standard fait couler Eupen et termine sa phase classique sur une bonne note, les Pandas peuvent sérieusement craindre pour leur avenir

Le Standard a assuré l'essentiel, ce samedi soir contre Eupen. Les Rouches se sont imposés 4-0, grâce à des buts de Kanga, Balikwisha, Yeboah et Charles-Cook (CSC) et terminent leur phase classique sur une bonne note.

Le Standard et l'AS Eupen lançaient la trentième et dernière journée de la phase classique, ce samedi soir à Sclessin. Au rayon des compositions, pas vraiment de surprise. Ivan Leko maintient son système à deux attaquants et, comme prévu, Marlon Fossey fait son retour sur le banc. Pour l'Alliance, Renaud Emond commence en pointe, avec Nuhu. Au milieu de terrain, Amadou Keita est préféré à Jérôme Déom et Kévin Möhwald.

Cette rencontre s'annonce spéciale à bien des égards. C'est la première fois de la saison que le Standard dispute un match en étant assuré de sa survie en Pro League, Renaud Emond fait son retour à Sclessin pour la première fois depuis son départ début janvier, et le PHK 04 fête son 20e anniversaire et est bien décidé à faire la fête.

L'entraîneur des Rouches disait espérer que ses joueurs puissent se libérer depuis que leur maintien a été acquis. Il semble avoir été entendu. Après un bon premier centre de Moussa Djenepo, qui n'a pas trouvé preneur, Kelvin Yeboah se faufile sur le côté droit et frappe. Son envoi est repoussé par Palsson, sur Kanga, qui envoie une frappe sèche dans la lucarne. Le Standard est bien entré dans sa rencontre et prend méritoirement les commandes (1-0, 9e).

Le retour gagnant de William Balikwisha

De son côté, l'AS Eupen affiche un bien pâle visage. Le visage d'une équipe qui ne sort pas la tête de l'eau, qui ne sort pas de sa moitié de terrain avec le ballon. Le visage d'une équipe à sa place dans les play-downs. Le très mauvais contrôle de Palsson en est le symbole, les Pandas ne sont pas dans leur match. Kanga peut récupérer et servir Kawabe, Slonina maintient le suspense (19e).

Après vingt minutes d'accalmie, le Standard va faire le break en fin de première période. Kelvin Yeboah est encore à la baguette, le numéro 9 trouve cette fois William Balikwisha dans l'intervalle, qui célèbre son retour dans le onze de base avec une frappe croisée, mortelle pour Slonina. (2-0, 40e). Les Rouches ont fait le plus gros du travail et rentrent aux vestiaires avec un avantage de deux buts.

© photonews

Le Standard termine sa phase classique sur une bonne note

De manière assez logique, le Standard va gérer sa seconde période et ne pas trop se découvrir. Les Rouches sont bien en place, Eupen est à la possession, mais ne trouve aucun espace.

Peu avant l'heure de jeu, Isaac Price centre pour la dernière fois avant de céder sa place à Marlon Fossey, qui fait son retour sur la pelouse pour la première fois depuis un mois, et le déplacement à Westerlo.

De l'autre côté, Florian Kohfeldt essaye aussi de trouver la solution. Un autre ancien Rouche, Jérôme Deom, est monté au jeu en remplacement d'Amadou Keita. Le jeune Mattéo Filorizzo (2006), qui ne compte que deux montées au jeu et neuf minutes en Pro League, dispute les vingt-cinq dernières aux côtés de Renaud Emond, en vain.

Déjà quatre buts pour Kelvin Yeboah au Standard

Bodart doit s'interposer à quelques reprises, notamment devant Emond (63e) et Davidson (79e). Mais, en fin de match, c'est le Standard qui va en remettre une couche. Fossey lance Kanga dans la profondeur, Jan Kral est complètement roulé dans la farine. L'Ivoirien se présente devant Slonina et décale pour son compère Yeboah, qui pousse dans le but vide (3-0, 82e).

© photonews

Le Matricule 16 va même inscrire un quatrième but, en toute fin de match. Marlon Fossey déboule sur le flanc droit, déboule tellement qu'il dépasse Slonina et ne peut pas reprendre le ballon. Celui-ci arrive vers Yeboah, mais Charles-Cook arrive pour le défendre. Le joueur d'Eupen se trompe, et pousse au fond de ses propres filets (4-0, 89e).

Le Standard termine sa phase classique par une bonne note et s'impose contre l'AS Eupen en ouverture de cette 30e journée de Pro League. Les Rouches seront dixièmes au terme de la saison régulière, tandis que l'AS, quatorzième, a de quoi s'en faire pour sa survie.