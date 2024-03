Renaud Emond impuissant pour son retour à Sclessin : "Un non-match total"

Eupen s'est lourdement incliné au Standard. Renaud Emond espérait sans doute un autre retour.

Avec son dérapage du weekend dernier, Renaud Emond a vécu une semaine compliquée avant de retourner à Sclessin, où il a tout de même joué pendant sept ans.

Mais malgré le chant anti-liégeois entonné au Kehrweg, le public ne lui en a pas tenu rigueur : "J’espère, je les aime aussi" a-t-il rappelé au micro d'Eleven. Il faut dire que le phénix avait immédiatement présenté ses excuses.

Renaud Emond et Eupen dépassés par le Standard

Un soulagement certain mais qui ne le consolera pas quant au match de ce soir, où Eupen a rapidement pris l'eau : "On est décu, on avait besoin de points pour préparer les Playdowns. C'est un non-match total".

Avant de poursuivre : "On prend un but très tôt, on pousse en fin de match et on prend deux buts, c'est anecdotique. Il suffit qu’un joueur ne suive pas un homme qui part et ca suffit pour eux".

Désormais, Eupen va devoir se tourner vers les Playdowns, lors desquels les Pandas devront assurer leur survie en D1A : "Ca va être une bagarre, il faudra être costaud à domicile et aller chercher quelques points à l’extérieur".