Ambition Europe pour le Standard en Play-Offs 2 ? Ivan Leko est très clair !

Pas question de parler d'Europe pour Ivan Leko. L'entraîneur du Standard veut commencer à construire pour la saison prochaine et veut voir ses joueurs se libérer durant les Play-Offs 2.

Interrogé sur les ambitions du Standard en Play-Offs 2, le Croate est resté mesuré. Ivan Leko veut voir des joueurs qui se libèrent, qui osent exprimer leurs qualités individuelles, et c'est le principal pour cette fin de saison.

"Je serais stupide de parler d'Europe. On doit être réaliste et premièrement nous recentrer mentalement pour jouer au football avec de la personnalité. Si c'est possible de gagner des matchs consécutivement, on pourra parler de plus. Je préfère parler de demain (ce samedi contre Eupen), un test contre une équipe qui a besoin de points."

"On a besoin de donner de la confiance, de convaincre que notre équipe a un futur, qu’elle peut combattre pour quelque chose de plus grand que cette année. On a onze matchs pour commencer à construire quelque chose de nouveau."

© photonews

Ivan Leko retient ses débuts à la tête du Standard

Le Croate, qui a pu annoncer un retour important en conférence de presse, ce vendredi, veut retenir ses premiers matchs à la tête des Rouches, lorsque son noyau n'était pas encore entravé par de nombreuses blessures.

"Les premiers matchs étaient bons, avec de bons entraînements, on avait assez de joueurs disponibles. Mais, les dernières semaines étaient très difficiles, avec les blessures. On avait besoin d’attendre le dernier entrainement pour préparer le match et vous avez pu voir que c’était difficile."

"Je serai content d’avoir des joueurs de retour, 20 joueurs, de la compétition à l’entraînement. On a essayé cette semaine de changer la mentalité, j’ai demandé à tout le monde de travailler sur la motivation individuelle, tout le monde veut voir une équipe qui se bat pour gagner les matchs."