Brian Riemer, surpris par deux Anderlechtois, laisse planer le doute concernant Thomas Delaney

Brian Riemer a enfin un noyau avec lequel il peut faire quelque chose. Un milieu de terrain digne de ce nom, qui peut aussi amener le danger offensivement.

On ne peut pas l'ignorer. Avec Alexis Flips, le Sporting d'Anderlecht a amené le genre de joueurs que les supporters aiment voir. Techniquement au-dessus de la moyenne, toujours orienté vers l'avant et doté d'un très bon pied droit, le Français a sorti une grosse première. "C'est le genre de joueur qu'il nous manquait depuis la blessure de Verschaeren" lance Brian Riemer en conférence de presse.

"C'est un joueur qui veut toujours aller vers l'avant et qui a une excellente vision de jeu. Il sait jouer en un temps et faire des centres fantastiques. Celui que Dolberg n'a pas su reprendre de peu était génial" poursuit le Danois.

La question est maintenant de savoir où le faire évoluer. Sur les ailes, ou au centre ? "Aujourd'hui, il avait un rôle très libre, mais cela dépendra de l'adversaire. Lui préfère jouer à gauche pour rentrer dans le jeu sur son pied droit, mais il peut jouer dans l'axe et à droite. C'est un joueur multifonctionnel."

Delaney ? J'espère que vous avez raison !"

L'entrejeu d' Anderlecht commence à se dessiner. "Avec une mention spéciale pour Théo Leoni. Il m'a vraiment surpris. Il est à l'aise avec le ballon et tient 90 minutes chaque semaine. Avec Rits, nous avons un joueur expérimenté et intelligent pour l'accompagner. Ensuite, Amadou fait ce qu'il sait faire de mieux. Prendre le ballon, jouer simplement et laisser le reste aux autres. Delaney ? J'espère que vous avez raison" a conclu Brian Riemer d'un clin d'œil.