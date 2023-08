Malgré une nouvelle victoire et son but chirurgical, Jan Vertonghen tire la sonnette d'alarme à Anderlecht

Jan Vertonghen a fait le break pour Anderlecht d'un magnifique but. Il reste toutefois critique sur certaines séquences du match.

Un enchaînement pour mettre le ballon derrière son pied d'appui avant de conclure d'une frappe millimétrée du pied gauche : Jan Vertonghen a sorti le grand jeu pour permettre à Anderlecht de mener 2-0 contre Westerlo et faire respirer tout le monde.

Mais les Campinois ont vite réduit le score, de quoi valoir aux Mauves une nouvelle fin de match sous tension : "Nous avons commencé fort, mais le temps nous a peut-être rendus un peu léthargiques. Le système de Westerlo nous convenait et nous aurions pu en tirer davantage. Après le 2-0, nous sommes devenus paresseux. Le 2-1 a été un véritable coup de fouet" a déclaré le capitaine en après-match au micro d'Eleven.

Le Diable Rouge était toutefois content d'inscrire son nom au marquoir : "Nous jouons souvent à quatre contre quatre à l'entraînement et mon équipe a gagné les dix dernières fois. Je suis un défenseur, mais j'aime aussi marquer des buts. A quatre contre quatre, on peut le faire plus souvent et c'est ce qui m'a été utile aujourd'hui" enchaîne-t-il tout sourire. Jan Vertonghen, où l'art d'être efficace dans les deux rectangles.