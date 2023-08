"Il a l'ADN d'Anderlecht" : ce renfort a déjà mis tout le monde d'accord face à Westerlo

Après des premiers matchs poussifs, Anderlecht a rassuré face à Westerlo. Déjà très créatif, Alexis Flips n'est pas étranger à cette montée en puissance.

La première d'un nouveau transfert est toujours un moment attendu. Et pour ses premières minutes au Lotto Park, Alexis Flips n'a pas déçu. Le milieu offensif français s'est promené sur toute la largeur du terrain et a accéléré le jeu d'Anderlecht.

Comme beaucoup d'observateurs, Marc Degryse est sous le charme : "Dans ma chronique de la première journée, j'avais dit que l'équipe avait besoin de joueurs avec l'ADN d'Anderlecht. Des joueurs avec de l'action, une bonne technique de frappe, des joueurs à l'aise avec le ballon. Flips a tout cela. Contre Westerlo, il a donné au moins quatre bons ballons qui ont débouché sur une occasion" écrit-il dans les colonnes du Laatste Nieuws.

Le consultant va même plus loin, comparant le Français de 23 ans à un autre joueur marquant de ce début de saison : " Il me fait penser à Philip Zinckernagel. Zinckernagel et Flips sont des footballeurs polyvalents qui donnent à l'équipe une plus grande variété tactique. Après sa présentation en fanfare aux supporters mauves, Alexis Flips va devoir confirmer son apport offensif à l'équipe dans les prochaines semaines.