Alexis Flips, déjà excellent avec Anderlecht : "Le public m'a beaucoup surpris"

Le Français est à créditer d'un très bon match pour sa première au Lotto Park. Pas encore de passe décisive ni de but, mais un danger constant pour la défense de Westerlo.

Un Kasper Dolberg express a mis Anderlecht sur orbite, ce dimanche contre Westerlo. 28 secondes seulement et le Danois ouvrait déjà la marque, sur une action initiée par une autre recrue anderlechtoise, Alexis Flips.

"On a très bien entamé la rencontre. On a suivi les consignes du coach et on a fait une très grosse première mi-temps. On aurait pu être plus tueurs, mais on a su rester solides défensivement pour l'emporter. On n'a pas eu peur de ne pas inscrire ce deuxième but. On savait qu'on allait avoir d'autres occasions et qu'on était assez solides pour tenir le score."

Pourtant arrivé il y a très peu de temps, le Français a déjà fait une excellente impression. Très mobile et doté d'une superbe patte droite, l'ancien du Stade de Reims pourrait déjà compter deux passes décisives avec un petit peu plus de réussite.

"Cela fait une semaine que je suis ici, mais on dirait que ça fait longtemps. Le coach m'a parlé toute la semaine, je me suis bien intégré et je suis très content de mon match. J'aime être libre, c'est ce que l'entraîneur m'avait dit pour ce match. J'aime bien jouer directement vers l'avant, si possible en une touche. Mon but est de mettre les attaquants en bonne position et trouver cette dernière passe. J'ai beaucoup aimé ce rôle et j'espère que ça va continuer comme ça."

Alors qu'Alexis Flips avait donné, jusque-là, toutes les phases arrêtées, la reprise victorieuse de Jan Vertonghen est intervenue après le seul corner que le Français n'a pas frappé. Une bonne chose pour le joueur de 23 ans, qui n'est donc pas le seul à pouvoir se montrer dangereux dans ce type de situations.

"Cela prouve qu'on a des bons tireurs dans l'équipe. Je n'ai pas été décisif sur coup de pied arrêté aujourd'hui, mais j'espère que ça rentrera aux prochains matchs. C'est important de faire un bon début de saison et 9/12 c'est très bien. Le prochain match sera à domicile et il faudra le gagner."

Le public d'Anderlecht m'a vraiment surpris"

Contacté par le RSCA, Alexis Flips n'a pas beaucoup hésité avant de rejoindre la Jupiler Pro League. "Cela s'est très vite fait. J'ai bien aimé le projet et je suis vraiment fier d'être ici. Je ne connaissais pas le public d'Anderlecht et je suis réellement surpris, c'est un très bon public. Ils ont été présents du début à la fin, j'ai beaucoup aimé" a conclu le Français.