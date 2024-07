Colin Coosemans s'exprime sur sa situation à Anderlecht : "Les plans du club ? Je ne peux pas en dire plus"

Anderlecht s'est imposé de justesse face à Saint-Trond ce samedi (0-0). Les Mauves ont pu compter sur un bon Colin Coosemans.

Face à Saint-Trond, Colin Coosemans n'a pas eu grand-chose à faire, mais l'a tout de même bien fait. Il s'est exprimé à notre micro en après-match.

"Je me sens bien, je suis content d'avoir joué de cette manière lors de la préparation. Je suis content", a-t-il déclaré.

Colin Coosemans s'exprime sur sa situation à Anderlecht

Cette saison, Coosemans devra se battre pour sa place de titulaire. Les Mauves sont en effet intéressés par Jean Butez, de l'Antwerp.

"Chaque match que je joue pour Anderlecht, c'est un match en plus de gagné. On verra ce que le futur nous réserve", a-t-il continué. "Je ne peux rien dire de plus (concernant les plans du club)."

"Je regarde match par match. On aura beaucoup de matchs à jouer cette saison. On verra. Je n'étais pas surpris que Kasper Schmeichel parte. Le Celtic Glasgow, c'est un grand club. Et il a fait une grande carrière."