"Kampioen, kampioen, olé, olé" : les supporters de Genk commencent à croire au titre, le héros de la journée tente de relativiser

Le Racing Genk est officiellement champion d'automne depuis sa victoire acquise face à l'Antwerp, ce dimanche. Les supporters limbourgeois commencent à croire au titre, Patrik Hrosovsky ne voulait pas trop s'enflammer.

C'est la fête, au Racing Genk. Grâce à leur victoire face à l'Antwerp, les Limbourgeois remportent le titre honorifique de champion d'automne et compte désormais sept longueurs d'avance sur le Club de Bruges et huit sur les Anversois.

La Cegeka Arena ne s'y trompait pas, en fin de rencontre et après le coup de sifflet final. "Kampioen, kampioen, olé olé" a été entonné par le public local, comme ce fut déjà le cas à quelques reprises lors des semaines précédentes.

Le titre commence à trotter dans les têtes, à Genk

Le champion de Belgique 2018-2019 a créé le premier écart significatif de ce championnat, après treize journées. Sera-t-il suffisant pour aller au bout, comme semblent presque déjà le proclamer les supporters ? Le doubleur buteur, Patrik Hrosovsky, restait mesuré au micro du diffuseur DAZN, malgré une certaine euphorie.

"L'écart est bien maintenant, mais on sait qu'en Belgique, les points seront divisés au terme de la phase classique. Il y a encore un long chemin, mais on est heureux d'être premiers en automne et on espère continuer de la sorte."

Replacé en tant que réel médian offensif depuis quelques semaines, le Slovaque de 32 ans est l'homme du match, juste devant Joris Kayembe. "Je me sens très bien. C'était un match très important contre notre rival et on l'a gagné. On est dans un bon 'momentum' et on veut le garder tant que possible."