Un attaquant de l'Antwerp fait son douloureux mea culpa après la défaite face à Genk

L'Antwerp a subi une très douloureuse défaite 2-0 sur le terrain du KRC Genk ce dimanche. Cela permet aux Limbourgeois de prendre encore plus de distance avec leur premier poursuivant. Vincent Janssen a reconnu ses propres erreurs.

L'Antwerp a vécu un après-midi difficile ce dimanche sur le terrain du leader, le KRC Genk. Le Great Old s'est incliné 2-0, malgré plusieurs occasions de prendre l’avantage en première mi-temps.

"En première période, nous avons peut-être eu des difficultés à gérer leur style de jeu," a déclaré l'attaquant Vincent Janssen sur DAZN. "Mais, au final, nous avons sans doute créé les meilleures occasions, et j'aurais dû concrétiser au moins l'une d'entre elles."

Hrosovsky a donné l’avantage aux Limbourgeois juste avant la pause. Pour Genk, c'était le moment idéal pour marquer, tandis que pour l'Antwerp, c’était le pire instant pour encaisser un but. "Encaisser ce 1-0 juste avant la mi-temps a été particulièrement difficile. Ce sont ces moments qui pèsent le plus dans un match ; nous aurions simplement dû rentrer aux vestiaires sur un score de 0-0. C’est peut-être là que nous avons perdu la rencontre aujourd'hui."

Janssen souligne également des points à améliorer. "La qualité de leur possession était supérieure, ils ont su trouver l’homme libre au milieu du terrain. De notre côté, nous avons été trop négligents dans notre gestion du ballon, quel que soit l’endroit du terrain."

"On voit bien qu’en grande rencontre, tout se joue sur des détails : je dois concrétiser cette occasion, et on ne doit pas encaisser un but juste avant la pause," conclut le Néerlandais.