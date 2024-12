Lancé par son intenable duo, le Standard est encore rejoint dans les derniers instants par Louvain... sur une phase qui n'a pas fini de faire parler

Le Standard a encore lâché son avantage dans les derniers instants. Malgré une faute pourtant évidente de Biron sur Hautekiet, Ricca a égalisé dans les derniers instants à Sclessin.

Samedi soir de 17e journée important pour le Standard, qui recevait Louvain à Sclessin. Une rencontre pour laquelle Ivan Leko reconduit l'équipe titulaire battue en prolongations à Genk, à l'exception de Bosko Sutalo, suspendu et remplacé par Henry Lawrence. De l'autre côté, William Balikwisha, sifflé à chaque touche de balle, et conspué lors de sa sortie à l'heure de jeu, est aligné par Chris Coleman, le sélectionneur qui avait éliminé les Diables en quarts de finale de l'Euro 2016 avec le Pays de Galles.

Voici les compositions de cette rencontre 👇 https://t.co/M9aY7BIdAe pic.twitter.com/U5QIJG0gkb — Loïc Woos (@LoicWoos) December 7, 2024

Sortie sur civière de Calut, le cadre à deux reprises : le Standard mal payé, puis récompensé grâce à Zeqiri... encore lui

Le début de partie n'est logiquement pas très animé, entre des Rouches qui gardent leur plan de jeu et une équipe de Louvain qui éprouve des difficultés dans la construction. Il ne faut toutefois que dix minutes à Ayensa pour sérieusement inquiéter Leysen, sur un centre de Camara. Au second poteau, Price loupe totalement le rebond (10e).

Juste avant la demi-heure, Stefan Mitrovic part en contre-attaque et met son bras dans le visage de Calut. Le joueur du Standard est déséquilibré et se blesse lourdement en retombant : il sort sur civière pour Bolingoli (28e).

Un moment après lequel le Standard rentre dans un temps fort. Zeqiri trouve le poteau sur un centre de Fossey (38e), puis Kuavita trouve la latte sur un service de O'Neill (43e). On pense les Rouches mal payés avec un partage au repos, mais c'était sans compter sur la récupération de Bolingoli, le décalage de Kuavita pour Camara et le centre de ce dernier pour Zeqiri. Au premier poteau, le Suisse frappe fort et trouve le plafond (1-0, 45e). Le joueur de 25 ans est impliqué dans les six derniers buts du Matricule 16 (cinq buts, un assist).

Encore une mauvaise surprise dans les derniers instants !

Le plus dur est fait, a dû se dire Ivan Leko au repos, même si le Standard n'est, évidemment, pas encore à l'abri. Mais en début de seconde période, les Rouches se remettent dans une position d'attente et laissent le ballon à Louvain, qui n'en fait que peu de choses. A l'heure de jeu, la première frappe du deuxième acte est d'ailleurs à mettre à l'actif de Price, qui trouve Leysen après une bonne combinaison sur le côté droit (59e).

Les deux équipes ont encore eu des occasions dans la dernière demi-heure, à l'image des multiples centres du duo Camara-Fossey ou de l'occasion totalement gâchée par Ikwuemesi, idéalement servi par N'Dri. Toutefois, le score n'évolue plus... sauf jusqu'aux derniers instants, encore une fois. Ballon dégagé difficilement par la défense du Standard, Biron semble commettre une faute sur Hautekiet, Ricca récupère et trompe Epolo (1-1, 90+4e). Price touche une dernière fois le poteau dans les derniers instants, mais rien n'y change. Le Standard est accroché dans les derniers instants par Louvain et loupe encore le top 6.