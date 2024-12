La fête avant et, tout de même, la fête après : Anderlecht s'en sort de justesse face au Beerschot

Anderlecht avait transformé le Lotto Park en boîte de nuit avant la rencontre, mais a bien cru que la fête serait gâchée par un Beerschot accrocheur. Il aura fallu que le 2-1 tombe dans les arrêts de jeu !

C'était ambiance boîte de nuit ce dimanche au Lotto Park, où le RSC Anderlecht a profité de la réception du Beerschot pour fêter les 30 ans du Fuse, une célèbre boîte de nuit bruxelloise dont le DJ résident animait la soirée. On espérait aussi que ce soit la fête sur le terrain, même si les Mauves espéraient probablement quant à eux que le Beerschot résisterait moins qu'à l'aller au Kiel.

Ils en ont été pour leurs frais : ce sont les Rats qui frappent les premiers. Antoine Colassin, très inspiré d'entrée de jeu contre son ancienne équipe, envoie un caviar vers Marwane Al-Sahafi, déjà bourreau d'Anderlecht à l'aller, dont la tête lobe Coosemans (0-1, 7e).

Anderlecht tente de réagir via Amuzu, qui frappe sur Shinton, mais le Beerschot est en place, coupe les trajectoires et trouve très bien les vifs Verlinden et Al-Sahafi pour garder la pression en cas de contre. Mbe Soh met Dolberg dans sa poche, Omar Fayed éteint quant à lui Dreyer. Mais le danger vient tout de même régulièrement des centres de Foket. Colassin, encore lui, trouve presque Verlinden face au but (25e).

Le coup dur pour David Hubert est la blessure de Mario Stroeykens, qui sort blessé à la 40e remplacé par Verschaeren. Mais le n°10 joue gros et ça le motive probablement : sur un énième centre de Foket, Yari Verschaeren surgit au point de penalty pour égaliser juste avant la pause (45e+7). De quoi avoir des regrets côté anversois où on gérait jusque là très bien cette avance.

Le scénario est différent en seconde période : Anderlecht prend quasi-totalement le contrôle du ballon, face à un Beerschot qui tente par tous les moyens de gagner du temps, y compris Shinton qui prend un jaune assez rapide. Le portier anversois est sauvé par son poteau dans la foulée sur une frappe sèche de Verschaeren (60e). Amuzu multiplie les raids mais la seule fois où il trouve la tête de Dolberg, le Danois la place sur Shinton (66e).

Kasper Dolberg sera d'ailleurs particulièrement frustré ce soir, passant beaucoup de temps à réclamer quelque chose à l'arbitre mais manquant le cadre quand, enfin, il a pris le meilleur sur ses opposants (76e). La fin de rencontre sera complètement à sens unique avec un Beerschot qui en a plein les pattes, jusqu'à la délivrance bien logique : Anders Dreyer finit par pousser au fond un long ballon dans les arrêts de jeu et fait méritoirement 2-1 (90e+3). Le duo Genk-Bruges ne prend pas le large, et les Mauves renouent avec la victoire en Pro League après le match nul à OHL.