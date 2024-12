L'égalisation de Louvain était-elle valable ? Le Standard enrage

Le Standard repart très frustré de son partage contre Louvain. Les Rouches voient une nouvelle fois la victoire s'envoler.

A Liège, le but égalisateur de Federico Ricca sur la dernière action du match n'a pas fini de faire parler. Mickaël Biron semble en effet faire faute sur Ibe Hautekiet, ce qui a permis à Ricca de récupérer et d'aller tromper Matthieu Epolo.

Le défenseur des Rouches pestait au micro de DAZN : "Il y a faute. Je me fais bloquer la jambe au moment de dégager. Si dans la situation inverse un défenseur fait ça sur un attaquant dans le rectangle, c'est toujours un penalty".

Encore une fin de match hésitante

Au-delà de ça, la frustration est d'autant plus grande qu'après Charleroi et Genk, c'est la troisième fois que le Standard craque dans le moneytime après avoir ouvert le score : "On n'a malheureusement pas appris la leçon des dernières semaines et on ne se donne pas assez d'air en fin de match".

Un constat partagé par Léandre Kuavita : "On ne peut qu'être déçu. Le match était pour nous, on avait tout en mains. On devait marquer un but ou deux pour se mettre à l'abri. On a essayé de rester haut sur le terrain, je ne sais pas expliquer ce qu'il s'est passé à la fin, mais jamais on ne doit prendre ce but".

Après ces désillusions successives, le Standard aura l'occasion de retrouver le sourire le weekend prochain, avec un déplacement au Beerschot. Une deuxième victoire à l'extérieur de la saison viendra-t-elle, cette fois, compenser la déception de Sclessin ?