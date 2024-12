Après Marc Wilmots, c'est Ivan Leko qui va faire des cauchemars de Chris Coleman : "On a un peu de chance sur la fin mais..."

Louvain a été chercher un point in extremis au Standard. Chris Coleman se montrait satisfait à l'issue de la rencontre.

Chris Coleman a débarqué à Louvain en déclarant que des missions sauvetage de sa carrière d'entraîneur, celle à Den Dreef partait de la situation la plus saine. De fait, après s'être promené contre Zulte Waregem en Coupe (5-0), OHL a été arracher le partage au Standard.

"C'est un bon point pour nous. On a eu trois matchs en sept jours avec deux entraîneurs différents, ce n'est pas facile pour les joueurs" explique-t-il au micro de DAZN.

Une équipe difficile à manoeuvrer

"C'était un gros défi de venir prendre un point ici surtout avec ces supporters qui sont incroyables. On a eu la possession, mais on ne se crée pas encore assez d'occasions, ça sera un challenge pour nous. On a un peu de chance sur la fin, mais surtout du courage" conclut le Gallois.

Même son de cloche du côté de Youssef Maziz : "Quand on marque comme ça en fin de match, ça démontre notre détermination. On n'a rien lâché jusqu'au bout, c'est un bon point pris. Il reste quelques matchs avant la trêve, il faudra prendre le maximum de points pour se mettre à l'abri le plus vite possible".

Louvain n'a perdu...qu'un seul de ses neuf derniers matchs et est provisoirement dixième du classement. La zone rouge n'est toutefois qu'un point derrière.