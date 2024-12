"Peut-être que l'arbitre ne voulait pas trop d'attention" : Marlon Fossey analyse le but polémique de Louvain au Standard et son rôle dans la défense remaniée des Rouches

Selon Marlon Fossey, Ibe Hautekiet a été victime d'une faute sur l'égalisation de Louvain. Encore à créditer d'une bonne prestation, l'Américain continue d'être l'un des joueurs les plus importants de ce Standard, dans une défense remaniée chaque semaine.

Marlon Fossey n'avait, évidemment, pas la tête des grands jours après l'égalisation de Louvain dans les derniers instants, à Sclessin. "C'est une grosse déception de concéder un but très tard dans nos trois derniers matchs. En gagnant ces trois matchs, on serait confortablement dans le top 6 et encore dans la course en Coupe. On va maintenant rencontrer des équipes du top 6, Malines et La Gantoise, et on a besoin de capitaliser."

On doit les tuer en première mi-temps, compter deux ou trois buts d'avance" - Marlon Fossey

"On n'a pas joué de manière incroyable, mais c'était bien. On doit surtout les tuer en première mi-temps. Ils ont encore de l'espoir à 1-0, la donne serait totalement différente avec deux ou trois buts d'avance. Mais défensivement, on ne leur a pas laissé grand-chose."

Sauf sur la dernière action de la partie, donc. Bien placé, Marlon Fossey s'est exprimé sur cette phase concernant Ibe Hautekiet. "Je suis dans un bon angle pour voir l'action, et ça semblait être une faute à mes yeux. Mais c'est parfois le football, on a simplement besoin de convertir mieux nos occasions."

"Ibe n'est pas quelqu'un qui va baisser la tête, c'est peut-être le joueur du groupe qui le fera le moins. Aujourd'hui, je pense que l'arbitre s'est trompé. Ce serait une faute à n'importe quel autre endroit du terrain, il a peut-être pensé que la situation était trop grande et qu'il ne voulait pas trop d'attention, mais il en a beaucoup désormais."

Les flancs sont devenus les points forts du Standard

A titre personnel, l'Américain est encore à créditer d'une bonne prestation. Dans une défense remaniée, Marlon Fossey a accompli ses tâches défensives et offensives et continue de s'ériger en boulon inamovible de l'arrière-garde.

"J'avais dans ma tête que j'allais parler beaucoup à Henry, mais il a très bien joué. Calut s'est malheureusement blessé, Bolingoli n'avait plus joué depuis longtemps et est bien monté. Tout le monde doit défendre et on l'a bien fait, on a manqué un petit peu de chance. J'ai regardé les statistiques, on a quatre très grosses occasions. Dans un autre jour, ce serait certainement 2-0 ou 3-0 pour nous."

"On entraîne beaucoup le jeu en transition et les reconversions. On apprend à se connaître de mieux en mieux et ça se ressent. Ilay et moi jouons haut, une tactique simple est que si l'un de nous monte sur son côté, puis qu'on renverse le jeu, le joueur de l'autre côté aura de l'espace. Ensuite on essaye de mettre la balle dans le rectangle et créer, c'est ce qu'on va continuer à faire" a conclu le latéral droit des Rouches.