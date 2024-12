Le Standard sans son capitaine à Malines : quelles sont les différentes options d'Ivan Leko pour le remplacer ?

Aiden O'Neill sera suspendu pour le dernier déplacement de l'année du Standard, à Malines. Une nouvelle complication pour Ivan Leko, qui ne dispose pas de mille options pour le remplacer.

Ce n'est certainement pas ce dont il avait besoin en cette période aussi marquée par les blessures, en bords de Meuse. Ce dimanche, Ivan Leko a vu son capitaine, Aiden O'Neill, recevoir son cinquième avertissement de la saison.

Le milieu de terrain australien, titularisé en défense centrale lors de la première période contre Gand, avant de retrouver son rôle de numéro 6, sera donc suspendu pour le déplacement à Malines, jeudi. Qui pourrait le remplacer ? Prenons étape par étape.

Doumbia devrait tenir sa place

Défensivement, d'abord. Suspendu face aux Buffalos, Ibe Hautekiet reprendra assurément sa place. Et si l'on en croit les propos du T1 croate, qui évoquait des crampes en conférence de presse, Souleyman Doumbia devrait être en mesure de l'accompagner. Le troisième membre du trident reste, par contre, incertain, puisque Bosko Sutalo est sorti blessé contre Gand et que Boli Bolingoli n'était pas là en raison d'un nouveau pépin physique. Leur présence est une incertitude. Henry Lawrence, alors ? Probablement, sauf si Daan Dierckx, qui a disputé ses premières minutes avec les A, vient jouer les trouble-fêtes.

Dimanche, titulariser Aiden O'Neill en défense centrale n'a pas fonctionné. Notamment parce que le milieu du Standard, sans véritable numéro 6, a totalement coulé. Non, l'Australien n'est pas le capitaine le plus emblématique de l'histoire du club. Pas le meilleur, non plus. Mais son rôle, dans l'ombre, est plus important qu'on ne pourrait le croire. Il faudra cependant faire sans lui, jeudi.

Le Standard n'a pas de réel remplaçant à Aiden O'Neill

En réessayant avec Isaac Price dans ce rôle ? Ce ne serait pas une bonne idée, tant le Nord-Irlandais a complètement coulé à ce poste, en première période. Avec Léandre Kuavita, alors ? Avec une tâche aussi défensive, il y a de fortes chances que la donne soit similaire. Quand on parcourt l'effectif des Rouches, on se rend compte que le seul à avoir un profil plus ou moins semblable (et il faut le dire vite, car ce n'est pas vraiment ça) est Hakim Sahabo.

Cependant, le jeune médian rwandais n'occupe pas une place très importante dans le cœur d'Ivan Leko et un retour soudain de l'habituel titulaire du SL16 FC semble peu probable. Nous serions tentés d'écrire que la personne idéale se nomme Sotiris Alexandropoulos. Le Grec montre de belles choses à chaque entrée en jeu, encore cette fois contre Gand, mais son temps de jeu au Standard demeure assez inexplicablement bas.

Pourrait-il recevoir une nouvelle chance d'impressionner Ivan Leko dans un rôle auquel il ne l'imagine pas vraiment ? "Je préfère utiliser Sotiris quand nous avons le ballon, car il dirige très bien le jeu", expliquait Leko il y a quelques semaines.

A Malines, le Standard n'aura certainement pas la possession, mais la capacité de protection du ballon du joueur de 23 ans pourrait faire beaucoup de bien. Il n'est cependant pas un milieu défensif... comme les autres, d'ailleurs. Kilian Lokembo, qui a aussi fêté ses premières minutes contre Gand, n'est pas non plus un profil défensif. Quel choix Leko fera-t-il ? Le coach des Rouches, qui a reconnu s'est trompé contre Gand, devra rectifier le tir.