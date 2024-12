Déjà le dernier match de 2024 à Sclessin : "On a choqué pas mal de personnes en cette première partie de saison"

Le Standard a tout donné contre La Gantoise, mais cela n'a pas suffi. Matthieu Epolo s'est exprimé face à la presse après la rencontre.

Malgré la défaite, les supporters du Standard peuvent être fiers de leurs joueurs, qui ont mouillé le maillot et ont mis La Gantoise sous pression. Les Rouches auraient tout de même rêvé d'un autre verdict pour le dernier match à domicile de l'année.

Pas de quoi faire oublier les matchs précédents à Sclessin : "On a choqué pas mal de personnes en cette première partie de saison. On doit tout donner à Malines pour bien terminer l’année. Et après la trêve, on devra prendre le plus de points possible" résume Matthieu Epolo pour la RTBF.

Un match à deux visages

Aujourd'hui, la prestation est beaucoup plus rassurante qu'au match aller, où les Buffalos en avaient planté cinq : "J’avais envie de bien réagir parce que le match à Gand ne s’était pas bien passé pour moi. On y était presque, on a eu un goal annulé".

Epolo regrette surtout que l'équipe ne soit pas entrée plus rapidement dans sa rencontre : "C’est dommage, on a mal démarré. On n’était pas présents en première période mais c’était mieux après la pause".

Le dernier rempart liégeois ne voulait accabler personne, pas même le secteur offensif à nouveau muet : "C’était compliqué, je ne vais pas parler de l'attaque, ce n'est pas mon domaine. Mais défensivement, on était très bien. Daan Dierckx est très bien rentré pour son premier match, je suis content pour lui".