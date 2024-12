Ivan Leko après la défaite du Standard contre Gand : "Notre mauvaise première période ? C'est ma faute, je n'ai pas fait le bon choix"

Ivan Leko reconnaissait son mauvais choix tactique, en conférence de presse. L'entraîneur du Standard s'est attribué la mauvaise première période des Rouches, avant de souligner la combativité de ses joueurs, une fois de plus.

Le Standard n'a pas offert de cadeau de Noël à ses supporters, ce dimanche. Battus 0-1 par La Gantoise, les Rouches sont passés complètement à côté de leur sujet en première période, comme le reconnaissait Ivan Leko en conférence de presse.

Je m'attribue notre mauvaise première mi-temps, mon choix n'était pas le meilleur"

"C'est très clair, on n'était pas dans le match en première période, cela aurait pu être 0-1 ou 0-2 au repos. Je m'attribue cette erreur, j'ai essayé quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ce n'est pas toujours facile de composer l'équipe avec autant d'absences, j'avais plusieurs idées et j'ai pris la décision de jouer avec Aiden en défense centrale."

"Ce n'était pas le meilleur choix. On sait qu'Aiden est un joueur clé et qu'il apporte de la stabilité au milieu de terrain, tout comme Kuavita et Price. Je suis entraîneur depuis dix ans, et après dix minutes, j'ai prié pour que le score soit encore de 0-0 au repos." Léandre Kuavita, en zone mixte, a d'ailleurs révélé que dès la pause, Ivan Leko a admis son mauvais choix tactique, dans le vestiaire, demandant à ses joueurs de ne pas trop s'en faire et de repartir sur les bases connues.

Camara a fait du bien, O'Neill ne doit plus quitter le milieu de terrain

En deuxième mi-temps, avec la montée au jeu d'Ilay Camara et le retour d'Aiden O'Neill au milieu de terrain, la physionomie a changé. Le Standard a beaucoup mieux joué, avec bien moins de déchet, et avait même ouvert le score via Isaac Price, avant que le but ne soit refusé pour une infime position de hors-jeu.

"Quand on voit la deuxième période, avec les absents qu'on a, je ne peux qu'être fier de mes joueurs. Il y avait de la stabilité en défense, de la verticalité et de bonnes transitions. Le but annulé ? Je sais que ça se joue à des millimètres, c'est difficile à dire avec les lignes que nous avons. La Pro League est un championnat compétitif, en progression, qui mérite des lignes en 3D pour que tout soit clair."

La Pro League est un championnat en progression, avec, parfois, 5 victoires en Coupe d'Europe. Ce championnat mérite plus de respect"

"Avec une équipe qui passe le premier tour en Ligue des Champions et la possibilité d'avoir des semaines avec cinq victoires belges en Coupe d'Europe, ce championnat mérite plus de respect", a enchaîné Ivan Leko, soutenu par le signe de la tête approbateur de Wouter Vrancken, avant d'évoquer la montée au jeu d'Ilay Camara qui, s'étant entraîné individuellement pendant la semaine, n'a pas commencé.

"Le staff médical avait conseillé qu'il ne joue pas plus de 45 ou 60 minutes. Il était donc prévu qu'il ne soit pas titulaire, mais ce n'était pas un risque de le faire monter au jeu. J'ai préféré qu'il ne commence pas, car j'aime avoir ce type de joueurs pour terminer le match. Sa montée nous a fait du bien", a conclu le T1 croate.