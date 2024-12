Le Standard décroche ce qu'il était venu chercher, un match à l'image de sa première partie de saison

Le Standard est allé décrocher le match nul à Malines. Les hommes d'Ivan Leko sont restés appliqués jusqu'au bout, à la grande frustration du KV.

Pour sa dernière de l'année, Ivan Leko a une nouvelle fois dû bricoler en défense. Le Standard s'est ainsi aligné à Malines avec un trio défensif composé de Daan Dierckx (première titularisation en Rouche), Henry Lawrence et Ibe Hautekiet, trois joueurs qui évoluaient, comme Matthieu Epolo, avec le SL 16 la saison dernière. Dans l'entrejeu, Sotiris Alexandropoulos relayait Aiden O'Neill, suspendu.

Conscient des difficultés offensives des Liégeois, Malines a appuyé sur le champignon dans le premier quart d'heure, avec deux grosses occasions pour Patrick Pflücke, d'abord arrivé lancé au deuxième poteau, puis isolé par Geoffry Hairemans au petit rectangle après une frappe repoussée par Epolo. Mais l'attaquant du KV a par deux fois placé à côté.

Le Standard a laissé passer l'orage et est ressorti progressivement, avec même une situation chaude pour Dennis Ayensa. Arrivé lancé sur un bon centre d'Isaac Price, l'attaquant a vu sa tête à bout portant repoussée par la défense, il est ensuite passé à côté du ballon (17e).

La plus grosse occasion de la première mi-temps est toutefois à mettre à l'actif de Malines. Lancé dans le dos de la défense, Benito Raman s'est présenté face à Epolo, ce dernier a sauvé les meubles en détournant sa frappe, il a ensuite fallu un double sauvetage défensif au petit rectangle pour contrer Petter Nosa Dahl devant le but vide (35e).

Malines se précipite

Le Standard est revenu sur le terrain avec les mêmes intentions en deuxième mi-temps. Malines a rencontré les mêmes difficultés dans le dernier geste face au bloc bas de Leko. Les visiteurs attendaient leur moment pour repartir en contre, comme avec ce rush de Zeqiri face à deux défenseurs, finalement arrêté par Ortwin De Wolf (58e). Pas plus de réussite pour le Suisse sur un bon centre de Fossey dix minutes plus tard, avec une reprise de la tête passant au dessus du but.

Plus les minutes passaient, plus Malines se frustrait et plus le Standard grandissait dans sa rencontre, avec quelques centres intéressants. Pas de quoi toutefois marquer un quatrième but à l'extérieur cette saison. Mais suffisant pour empêcher Malines de marquer à domicile, une première en 2024. Les Rouches restent à deux points du KV.