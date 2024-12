Malines peste après son partage face au Standard : "Leur bonne défense ? Ce n'était pas ça le problème"

3 sur 15, une victoire en huit matchs : la série de Malines est très mauvaise. Face au Standard, les joueurs de Besnik Hasi ont, une nouvelle fois, manqué d'efficacité.

Malines n'a pas conclu son année civile comme espéré. Malgré de grosses occasions, le Kavé n'a pu faire mieux qu'un match nul contre le Standard. "Nous pouvons être très efficaces. Nous le sommes moins, pour le moment, et les résultats sont moins bons. Mais tout se joue sur des détails" notait Rob Schoofs dans la zone mixte de l'AFAS Stadion.

"C'est normal, car tout le monde est presque à égalité. Si vous n'êtes pas largement meilleur que l'adversaire ou si vous ne marquez pas, ça devient difficile. Et quand vous êtes dans une période avec moins de réussite, vous obtenez moins de points. C'est une période que tout le monde connaît dans une saison" a enchaîné le capitaine, qui ne voulait donc pas dramatiser.

Malines a percé le bloc du Standard, mais a encore oublié de marquer

Malines ne fait plus partie du top 6 et va devoir sortir de sa période creuse en 2025. "Une de nos premières occasions doit entrer. Contre le Standard, notre première période est très bonne, mais on ne marque pas. Comme ces dernières semaines. Nous avons besoin d'un but en début de match pour nous lancer."

Même si, en face, le Standard est resté sur la défensive pour valider sa neuvième clean-sheet de la saison. "Ils ont une bonne défense, mais ce n'est pas le problème, on a eu l'occasion de marquer dans le premier quart d'heure. On a parfois l'impression que ça ne veut tout simplement pas rentrer", pestait, quant à lui, Geoffry Hairemans.

Selon le milieu de terrain, c'est aussi l'efficacité qui fait défaut à Malines. "En début de saison, on marquait deux buts en trois tirs. Maintenant, ce n'est plus le cas et il faut trouver une solution pour faire à nouveau trembler les filets", a-t-il conclu.