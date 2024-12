Quand Besnik Hasi envoie une petite pique au Standard et à Ivan Leko : "Au moins, on ne joue pas comme eux..."

La série sans victoire de Malines se poursuit, malgré un bon début de match contre le Standard. Besnik Hasi regrette le manque d'efficacité de son équipe.

"Sur nos trois ou quatre premières occasions, une ou deux doivent absolument rentrer. Nous avions le contrôle, mais la circulation de balle aurait dû être plus rapide pour créer plus d’opportunités", a regretté Besnik Hasi en après-match. "Après la pause, la fraîcheur n’était plus au rendez-vous, et nos décisions dans le dernier tiers du terrain ont laissé à désirer."

L'entraîneur malinois pointe la cause principale de ce résultat : les occasions manquées. "Nous avons perdu des points dès le début du match. Je ne peux pas reprocher un manque d’envie aux joueurs, mais la qualité nous fait défaut. Si l’on compare avec il y a deux mois, nous montrons moins de créativité dans le dernier tiers et les changements de flanc sont moins efficaces."

Hasi souligne l’impact des blessures sur son effectif, mais également le besoin de nouveaux renforts. "Les blessés ne reviendront pas en deux semaines. Sans nouvelles recrues, cela deviendra compliqué. Le club travaille sur certains profils, et j’espère que ces nouveaux joueurs arriveront début janvier. Mais pour l’instant, il y a encore des incertitudes."

Le coach du KVM s'est ensuite montré réaliste. "Nous sommes encore jugés sur le jeu d’il y a deux mois, mais cette équipe a changé. Les automatismes ne sont plus les mêmes."

Il a ensuite conclu avec une petite pique envoyée au Standard. "Cela ne veut pas dire que nous devons adopter une approche défensive comme le Standard. Ce n’est pas notre style, et ce serait impossible pour nous."