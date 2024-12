"On court tout le temps dans tous les sens parce qu'il n'y a pas de contrôle" : Leko très cash sur les axes de travail du Standard en 2025

Faut-il voir le verre à moitié vide ou à moitié plein ? Ibe Hautekiet était en tout cas satisfait après le 0-0 du Standard à Malines, Ivan Leko un peu plus partagé.

Ibe Hautekiet invoquait une donnée tactique au moment d'expliquer pourquoi le Standard a d'abord eu tant de mal : "Malines a identifié un problème chez nous en première mi-temps : nos trois milieux de terrain n'ont pas suffisamment basculé à la perte du ballon. En deuxième mi-temps, nous avons rectifié le tir, c'était un vrai problème".

"Défensivement, nous avons une certaine tactique que nous appliquons à chaque match", explique le défenseur central. "Bien sûr, c'est un peu différent à chaque match, mais ce sont nos tactiques de base. Nous les avons appliquées une nouvelle fois et nous avons tout de même rencontré des problèmes. Sur la vidéo, nous avons pu voir quel était le problème, l'entraîneur est alors intervenu".

Le Standard a sauvé les meubles

Ivan Leko confirme : "En deuxième mi-temps, nous étions mieux défensivement. Nous avons été plus intelligents, les joueurs de Malines n'ont eu le ballon que dans des zones où ils étaient moins dangereux. Nous avons des automatismes défensifs, nous savons fermer les espaces et nous sommes bons dans la surface. Maintenant, il nous faut encore plus de calme avec le ballon et dans les changements de rythme. On court tout le temps dans tous les sens parce qu'il n'y a pas de contrôle".

La prochaine étape reste donc à franchir, mais en attendant, Hautekiet savoure ce point acquis dans des circonstances compliquées : "Un match nul est toujours une petite victoire pour un défenseur", se réjouit-il.

Un positivisme qui s'est confirmé auprès des supporters à la fin du match. Ces derniers ont chaleureusement accueilli les joueurs pour récompenser leur abnégation, à défaut d'avoir un jeu chatoyant à se mettre sous la dent. C'est aussi ce qu'a choisi de retenir Hautekiet, qui savoure son importance croissante dans l'arrière-garde.