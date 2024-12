Ivan Leko clôture 2024 par un triste match nul : "Nous devons accepter où nous en sommes"

Le Standard de Liège a décroché un nouveau point, mais Ivan Leko est bien conscient que les performances actuelles de son équipe, basées sur des efforts laborieux plutôt que sur du spectacle, ne font pas rêver.

Face à Malines, le Standard a misé une fois de plus sur son organisation défensive afin de préserver un score vierge. Ivan Leko ne se voile pas la face quant à la qualité du spectacle : "Je sais bien que notre façon de jouer n’est pas attrayante. Nous ne sommes pas naïfs."

"Nous connaissons notre situation : nous jouons avec beaucoup de jeunes. Ces garçons méritent un immense respect pour avoir décroché un point dans ces conditions. Regardez notre défense : Epolo, Daan Dierckx et Ibe Hautekiet, c’est celle des réserves de l’année dernière", a-t-il continué.

Presque un an après son arrivée à la tête des Rouches, Leko admet avoir dû profondément réviser son approche du football. "On me reprochait parfois de jouer trop offensivement ou d’avoir une vision trop romantique du jeu. Aujourd’hui, ceux qui me connaissaient avant doivent se demander : ‘Qui est ce coach ?’"

Ivan Leko se confie sur les défis de son mandat au Standard

Le Croate, toujours confronté à une véritable mission de redressement, reste toutefois optimiste : "Jamais auparavant je n’aurais joué de cette manière, mais d’une certaine manière, j’en suis fier. J’ai beaucoup appris et je suis un meilleur entraîneur qu’il y a un an. Nous devons accepter notre situation actuelle. Le Standard reste un grand nom du football belge."

Leko, engagé à faire progresser le club, ne cache pas ses ambitions. "Je ferai tout pour ramener le Standard au niveau qu’il mérite. Mais il est clair que cela nécessite des améliorations à court terme."

Il souligne néanmoins l'incertitude autour des moyens financiers disponibles : "Le mercato sera crucial. Nous savons que nous ne pouvons pas dépenser un euro, mais la seule cohésion d’équipe ne suffit pas pour aller plus loin."

Il a ensuite évoqué le mercato hivernal. "De quoi avons-nous besoin ? De tout. De la vitesse, de la puissance, un milieu défensif, des buts, des passes décisives, des dribbles... Nous avons besoin de plus de concurrence et de profils adaptés à nos besoins."