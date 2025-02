Le Standard arrache un point miraculeux sur la dernière action au Cercle !

Le Standard a bien cru être battu sur la pelouse du Cercle de Bruges. Mais le but de Lazare Amani, sur la dernière action, a tout changé.

Auteur d'un 9/9 pour commencer l'année civile, le Standard se rendait sur la pelouse du Cercle de Bruges, ce samedi soir, dans le cadre de la 24e journée de Pro League. Une rencontre pour laquelle Ivan Leko ne réalise aucun changement dans son onze de base, tandis que côté Brugeois, Kazeem Olaigbe, qui devrait s'engager au Stade Rennais dans les prochaines heures, débute sur le banc.

Deux grosses occasions en un quart d'heure, et puis plus grand-chose

Entre deux équipes qui marquent peu, on s'attend logiquement à une rencontre assez fermée. Et nos attentes ne sont pas trompées. La première occasion est à mettre à l'actif du Standard et Zeqiri, qui reprend de la tête un coup-franc de Bulat. Il faut une belle parade de Delanghe (11e). Réponse du Cercle cinq minutes plus tard, avec un centre de Lawrence très mal calibré amenant une contre-attaque. Augusto joue bien le 2 contre 2 et sert Somers dans le dos de Kuavita, mais Henkinet gagne son face-à-face (16e).

Deux grosses parades dans les quinze premières minutes... et puis plus grand-chose jusqu'au repos. Le Cercle bute sur le bloc solide du Standard qui se montre, de semaine en semaine, de plus en plus intéressant à la reconversion. Quelques mouvements sont bien sentis, mais il manque, très souvent, une dernière passe pour isoler le partenaire.

La première mi-temps ne connaît plus aucun autre événement marquant avant le temps additionnel. Visiblement touché à l'arrière de la cuisse, Laurent Henkinet fait signe à son banc qu'il ne saura pas jouer la seconde période. Le gardien des Rouches est remplacé par Matthieu Epolo, qui s'est échauffé pendant la mi-temps.

Lawrence est passé très près de l'exclusion

En grosse difficulté pour mettre la pression sur la défense du Standard en première période, le Cercle remonte beaucoup mieux sur la pelouse et amène plus de danger. Et peu avant l'heure de jeu, la rencontre manque de basculer. Intervention tardive de Lawrence sur Nunes et carte jaune, dans un premier temps. Wim Smet est appelé par la VAR pour éventuelle carte rouge, mais ne change pas sa décision (55e).

Mais ce n'est que quelques minutes plus tard que cette rencontre bascule réellement. Reconversion du Cercle, avec de l'espace sur la droite. Karamoko ne met pas le pied devant Erick Nunes, qui continue et centre. Dierckx passe à côté, Fossey met longtemps à se retourner, et Nazinho, fraîchement monté au jeu, d'une frappe sèche, ouvre la marque pour les Brugeois, face à un Epolo qui ne peut rien (1-0, 64e).

Le Standard prend un point sur la dernière frappe du match !

Malgré les montées de Hountondji, Lazare et Sotiris avant le dernier quart d'heure, le Standard ne réussit pas à inverser la tendance... sauf sur la dernière action.

Centre de Camara, Hountondji ne peut pas reprendre le ballon, mais bien Lazare Amani, qui remet les deux équipes à égalité sur la dernière frappe de la partie. Partage entre les deux équipes, 1-1 ! Le Standard garde de l'avance sur La Gantoise, qui recevra Anderlecht ce dimanche.