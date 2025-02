Grosse déception au Cercle après les deux points perdus face au Standard : "Je ne les pensais pas capables d'égaliser"

Le Cercle pensait mettre fin à la bonne série du Standard, ce samedi soir. C'était sans compter l'égalisation de Lazare Amani, dans la dernière minute.

Le Cercle de Bruges pensait bien tenir une victoire qui l'aurait considérablement éloigné de la zone dangereuse, contre le Standard. Les Groen & Zwart ont ouvert le score après l'heure de jeu, mais ont été rejoints dans les derniers instants de la partie, sur une frappe de Lazare Amani.

"Comme attendu, c'était une rencontre serrée. On a eu l'une ou l'autre grosse occasion en première période, mais on n'a pas montré notre meilleur visage. On était trop lents dans la construction et ça devenait facile à défendre pour le Standard", analysait le T1 brugeois, Ferdinand Feldhofer, en conférence de presse.

"On a bien commencé la seconde période, on a pris le contrôle sur le jeu. On marque un superbe but et on avait confiance jusqu'à la fin du match, je n'avais pas le sentiment que le Standard pouvait égaliser."

L'entraîneur du Cercle, pour qui Henry Lawrence aurait dû recevoir une carte rouge en début de seconde période, n'en veut pas à son équipe, qui montre un meilleur visage sous sa direction que sous celle de Miron Muslic, en début de saison.

"On doit pouvoir marquer ce deuxième but et tuer le match. C'est la seule chose que l'on aurait pu améliorer aujourd'hui, mais nous avons livré une deuxième mi-temps très solide."