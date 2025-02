Une piste définitivement écartée pour Lucas Noubi : mais où pourrait encore signer le jeune défenseur ?

Lucas Noubi ne va pas rejoindre le RWDM. Yannick Ferrera confirme que des interférences dans le dossier ont freiné la venue du joueur.

Lucas Noubi parviendra-t-il à trouver un nouveau club avant la fin du mercato ? Une chose semble certaine, il n'ira pas au RWDM.

Le transfert aurait en effet bel et bien capoté. Une information qui nous avait été communiquée, et qui a été confirmée par Yannick Ferrera, ce week-

La piste Mats Lemmens serait cependant bel et bien concrète. Le transfert serait presque finalisé et le joueur aurait même déjà dit au revoir à ses coéquipiers de Lokeren, explique Sacha Tavolieri.

En ce qui concerne Noubi, Strasbourg et Dender seraient intéressés. Le temps file et s'il veut quitter le bord de Meuse avant la fin du mercato hivernal, un accord devra vite être trouvé entre le Liégeois et sa potentielle nouvelle équipe. Il est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les Rouches.