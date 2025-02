"Le top six est-il notre objectif ? Non" : Ivan Leko plus mesuré que Hautekiet quant aux chances liégeoises d'atteindre les play-offs 1

Avec encore six matchs à disputer dans la phase régulière, le Standard reste en course pour le top six. Toutefois, les avis divergent au sein du club liégeois sur la possibilité d'atteindre cet objectif.

En évitant la défaite contre le Cercle de Bruges, le Standard conserve son avance de six points et prend même un point supplémentaire dans la course au top six. Pour le défenseur Ibe Hautekiet, cet objectif devient désormais une réelle ambition.

Hautekiet vise le top six, Leko tempère les attentes

"Au départ, l'objectif du Standard était d'éviter les play-downs, surtout en raison de la situation financière. Nous avons désormais écarté cette menace, même si, en football, rien n'est jamais acquis. Mais les chances sont maintenant très grandes", a déclaré Hautekiet.

Le défenseur ne cache pas son ambition d'accrocher le top six. "Nous pouvons désormais regarder vers le haut et espérer un petit miracle pour atteindre les play-offs 1. Dire que nous nous contenterions des play-offs 2 serait ennuyeux", a-t-il ajouté.

Lors des cinq dernières journées de la saison régulière, le Standard devra affronter l’ensemble du top cinq. "Ce sera difficile, mais passionnant. Nous allons tout donner, et nous aurons l’avantage de jouer trois de ces cinq matchs à domicile. Avec Sclessin à guichets fermés, l’ambiance sera électrique et cela peut nous pousser à nous surpasser", a-t-il affirmé.

Cependant, l'entraîneur Ivan Leko reste plus mesuré quant aux ambitions de son équipe. "Le top six est-il notre objectif ? Non, nous restons modestes et abordons chaque match l’un après l’autre", a déclaré le technicien croate avec prudence.