Anderlecht s'est sabordé à La Gantoise, qui dépasse le Standard et réintègre le top 6

Le Sporting d'Anderlecht aura été victime d'une première période catastrophique, et d'un carton rouge idiot. La Gantoise a ensuite tenu bon.

Quelques jours après avoir pris l'eau à domicile contre Hoffenheim, Anderlecht se déplaçait à La Gantoise pour un match l'air de rien important dans la course au top 6. Car les Buffalos sont à la lutte pour réintégrer les PO1, tandis que le RSCA a un calendrier de folie et va devoir éviter de regarder dans le rétroviseur.

Mais alors qu'une demi-finale de Coupe retour arrive déjà jeudi, David Hubert doit gérer son noyau, et fait donc encore tourner. Lucas Hey décroche sa première titularisation aux côtés d'Adryelson. Malheureusement pour le jeune danois, il sera indirectement impliqué dans l'ouverture du score.

Anderlecht se saborde

Alors que Gand a déjà obtenu quelques corners, Hey passe en effet en retrait à Mads Kikkenborg... qui se loupe : devant le pressing adverse, il relance plein axe vers Dendoncker, qui est devancé par Atsuki Ito (6e, 1-0). Anderlecht reste calme : avec Verschaeren en chef d'orchestre, les Mauves sortent bien du pressing gantois. Sur une déviation de Goto, César Huerta aurait dû égaliser, seul dans le rectangle (12e).

Mais derrière, ça ne va pas : N'diaye laisse des boulevards, dont profitent Samoise (frappe sur Kikkenborg, 19e) et Vanzeir qui ridiculise Lucas Hey (22e). Matisse Samoise s'y engouffre même une seconde fois, et son centre force Adryelson à mettre le ballon sur son propre poteau (28e).

C'est la panique, mais c'est bien sur un corner... offensif que le Sporting va se tirer une deuxième balle dans le pied. Moussa N'diaye pousse un adversaire ; Stefan Mitrovic, roublard, le provoque et le Sénégalais réagit mal. Pas de rouge mais... deux jaunes d'un coup : N'diaye est exclu (34e). C'est aussi sévère de la part de Mr Verboomen qu'idiot de la part du Mauve. Verschaeren manque d'égaliser sur un coup-franc magistral aux 30 mètres (40e), mais après une nouvelle échauffourée (sans expulsion cette fois), Anderlecht rentre aux vestiaires mené.

La Gantoise n'en profite pas

Hubert n'abandonne pas et fait même des changements assez culottés, faisant rentrer Vazquez et Hazard. Cela reste très fébrile derrière : Kikkenborg offre encore un ballon plein axe aux Buffalos, cette fois sans conséquence (53e). Gand tente bien de pousser mais est assez nonchalant, et n'inquiétera jamais vraiment le portier anderlechtois.

Sans vraiment être dangereux, le RSCA met par moments le nez à la fenêtre, et Mario Stroeykens, peu inspiré avant cela, ira chercher une grosse faute de Leonardo Lopes Da Silva plein axe : le Portugais est exclu pour un second carton jaune (78e). Dès lors, le scénario change du tout au tout : La Gantoise n'a plus qu'une idée en tête, tenir le score.

Le dernier quart d'heure sera presque 100% anderlechtois : Angulo tente de mettre un peu de nervosité sur son flanc gauche, Luis Vazquez passe tout près du 1-1 de la tête (89e). Un ultime long ballon trouvera Luis Vazquez, dont la frappe est sortie de justesse par Roef (90e+5) : c'est fini, et Anderlecht peut regretter une première mi-temps totalement ratée.