L'Union offre un cadeau à Benito Raman puis bute sur un bloc compact : Malines met un terme à sa série infernale et sort de la zone rouge !

L'Union a vu sa belle série en championnat s'arrêter, ce dimanche, face à Malines. Le KaVé et Benito Raman ont profité de la glissade de Leysen pour ouvrir le score, avant de faire le gros dos en seconde période et de compter sur Ortwin De Wolf pour garder ce succès important.

L'Union Saint-Gilloise avait l'occasion de faire une belle opération, ce dimanche, lors de la réception de Malines. Les joueurs de Sébastien Pocognoli pouvaient profiter du partage de Bruges à Saint-Trond pour revenir à trois longueurs des Blauw & Zwart et de la seconde place. De leur côté, les hommes de Besnik Hasi avaient besoin d'un résultat positif pour enfin sortir de la zone rouge.

Un avantage d'un but assez mérité pour Malines au repos

Battue contre l'Ajax en semaine, mais sur une série de 13 matchs sans défaite en championnat, l'Union entame sa partie en mode mineur. Le premier danger vient de Bill Antonio, qui force Moris à s'employer d'une frappe sèche (12e). Hammar (17e) et Raman (20e) trouvent ensuite le portier unioniste. En milieu de première période, l'Union réagit sur corner grâce à la déviation de Sykes vers Promise David, qui trouve la latte d'Ortwin De Wolf (25e).

Alors que les opportunités sont désormais rééquilibrées, l'homme en forme de Malines frappe fort juste avant le repos. Servi par Bill Antonio, Benito Raman profite de la glissade de Leysen pour se mettre en position, tromper Moris et inscrire son cinquième but en quatre matchs (0-1, 43e). Le KaVé rentre aux vestiaires avec un avantage d'un but, certainement pas immérité au vu de sa première période.

Malines fait le gros dos et prend trois points importants à l'Union

L'Union se doit de réagir et le fait dès le début de la seconde période. Coup d'envoi, succession de longs ballons et de duels jusqu'à ce qu'Ivanovic se retrouve en face à face avec De Wolf, mais le gardien de Malines, pourtant parti du mauvais côté, sort le ballon du pied (46e).

Assez logiquement, la seconde période est grandement dominée par l'Union, qui fait le siège devant le rectangle de Malines. Mais Ortwin De Wolf est toujours à la bonne place, alors qu'El-Hadj, fraîchement monté au jeu, manque inexplicablement sa reprise de la tête depuis le point de penalty sur un superbe centre d'Ivanovic (69e).

Malgré quelques opportunités dans les dernières minutes, pour l'Union, le score n'évolue plus. Victoire surprise de Malines, qui sort de la zone rouge et se rassure enfin après une série de dix matchs sans victoire en championnat, tandis que la RUSG connaît sa première défaite en 14 matchs de Pro League et ne profite pas du petit faux-pas du Club de Bruges à Saint-Trond.