Une bonne demi-heure seulement, ce n'était pas suffisant : le Standard rate le coche face à Genk et laisse probablement filer le top 6

Trop imprécis et pas assez entreprenant en première période, le Standard a montré un bien meilleur visage après le repos. Mais malgré plusieurs occasions franches, les troupes d'Ivan Leko n'ont jamais réussi à tromper Mike Penders.

"Tout donner pour ne rien regretter" : tel était le slogan au Standard pour entamer cette 26e journée de Pro League face au leader du championnat, le Racing Genk. Une rencontre pour laquelle Ivan Leko réalise six changements et aligne Sutalo, Szalai, O'Neill, Alexandropoulos, Lazare Amani et Hountondji, tandis que Thorsten Fink en fait cinq, avec les titularisations de Bonsu Baah, Bangoura, Kayembe, Karetsas et Tolu Arokodare.

Voici la feuille de match. 6 changements chez les Rouches ! https://t.co/egzPpyXS6v pic.twitter.com/FSTd2s2gM9 — Loïc Woos (@LoicWoos) February 14, 2025

Le seul tir cadré de la première période a fini au fond des filets

Comme lors de la seconde période à Westerlo, le Standard évolue avec une défense à 4 mais ne change pas vraiment son approche et laisse le ballon à Genk. Le premier danger dans le rectangle de Bazunu ne tarde d'ailleurs pas à arriver, avec un centre de Kayembe vers Tolu. Le portier des Rouches loupe sa sortie et percute Lawrence, sans conséquence majeure (9e).

Bien en place défensivement, comme à son habitude, le Standard profite des imprécisions limbourgeoises pour ne pas trop être mis en danger, mais ne parvient pas à créer quoique ce soit. Les reconversions sont lentes, les passes en arrière trop nombreuses, et Sclessin ne manque pas de faire part de son mécontentement. Par moments, les troupes d'Ivan Leko semblent jouer pour tenir 0-0 le plus tard possible avant de marquer le but de la victoire en fin de match. Une tactique risquée contre Genk.

Surtout lorsque Bonsu Baah et Karetsas ont de l'espace pour combiner. Les deux joueurs se refilent le ballon, Karetsas sert une dernière fois Bonsu Baah, qui trompe Bazunu d'une frappe croisée (0-1, 35e). Dans l'obligation de réagir, le Standard s'offre une occasion en or pour revenir juste avant la pause, mais Ilay Camara, depuis le petit rectangle, envoie le centre de Hountondji dans les nuages de manière assez incompréhensible (43e).

Un Standard plus audacieux, mais en manque de réalisme

Le Standard est bien plus entreprenant pour commencer la seconde période. Les Rouches récupèrent le ballon beaucoup plus haut, jouent vers l'avant et se procurent quelques corners et autres situations, qui ne font pas mouche. Lancé dans le profondeur en face à face devant Penders, Hountondji met par exemple trop de temps avant de tirer, ce qui permet le retour de Smets (56e), avant de trouver le poteau sur une déviation de Zeqiri (59e).

Les grandes équipes savent souffrir, faire le dos rond et piquer quand il le faut. Offensif depuis le début de la seconde période, le Standard a connu un coup de mou à la 75e minute. Le moment choisi par Genk pour faire le break et tuer tout suspense. Centre millimétré de Steuckers, Tolu Arokodare est à la réception du ballon pour mettre sa tête et tromper Bazunu (0-2, 78e).

Dans les derniers instants, Hountondji, lancé dans la profondeur par une déviation d'Ayensa, a été heurté par la sortie complètement loupée de Penders. Carte rouge et penalty pour le Standard, que Dennis Ayensa a raté face au gardien... Bryan Heynen, qui a enfilé les gants puisque Thorsten Fink avait déjà réalisé tous ses changements (90+4e). Mais le penalty a dû être retiré car le gardien par intérim avait quitté sa ligne de but, et Ayensa l'a cette fois converti (1-2, 90+7e).

Deuxième défaite consécutive, donc, pour le Standard, qui pourrait laisser filer le top 6 en cas de victoire de La Gantoise face au Beerschot, dimanche. Genk, de son côté, prend neuf points d'avance sur le Club de Bruges et met la pression sur les Blauw & Zwart, qui iront à Saint-Trond samedi soir. Standard - Genk, 0-2 !