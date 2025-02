Anderlecht s'en sort via Vazquez et met un terme aux derniers espoirs de Playoffs à Charleroi

Le RSCA a su éviter le piège du Mambourg et a fait le job malgré de nombreux blessés. Une victoire qui rapproche les Mauves du podium.

David Hubert habite-t-il au-dessus d'un cimetière indien ? On pourrait commencer à se poser la question tant le RSC Anderlecht, pour ce déplacement à Charleroi, était déforcé par les blessures : Verschaeren, Stroeykens et le jeune Dao manquaient à l'appel, et même Edozie, annoncé titulaire, se blesse à l'échauffement.

Dans le froid glacial du Mambourg, le onze de fortune des Mauves ne produit à peu près rien et c'est l'autre Sporting qui se procure quelques occasions : Coosemans sort une lourde frappe de Rogelj (25e), puis Anderlecht est sauvé par un hors-jeu de Stulic qui avait trouvé Daan Heymans en retrait - but annulé (28e).

Vazquez en sauveur

La situation empire encore à la demi-heure : Kasper Dolberg, de retour dans le onze, se tient l'arrière de la jambe après un contact. Il tente bien de rester sur le terrain mais doit être remplacé par Vazquez (35e). Stulic, dans la foulée, frôle le poteau (36e). La seule vraie occasion Mauve surviendra quand, par chance, Hazard croque sa frappe et trouve Vazquez, qui est surpris (45e+1).

La seconde période reprend à peu près sur les mêmes bases, mais Hubert lance sa dernière cartouche, à savoir Nilson Angulo, un peu avant l'heure de jeu. Et le premier débordement de l'Equatorien est décisif : Rogelj est passé, Luis Vazquez trouvé au second poteau (62e, 0-1).

Angulo est en pleine confiance, multiplie les grigris et les combinaisons avec un Vazquez lui aussi rentré de manière impeccable. Sa reprise acrobatique sur un centre de Degreef passe au-dessus (75e). Le second but manque de tomber sur un... corner direct de Rits dégagé de justesse (78e).

Côté carolo, on tente bien sa chance de loin : l'extérieur d'Heymans fuit le cadre (80e), la frappe de Nzita mal repoussée par Coosemans est l'occasion la plus chaude de la seconde période (82e). Ca en dit long pour des Zèbres que cette défaite condamne presque aux PO2. Côté Mauve, on profite idéalement de la défaite unioniste pour revenir à un point du podium.