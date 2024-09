L'arbitre a frustré OHL : "Il sifflait tout contre nous, rien contre eux..."

OHLn'a pas pu faire mieux qu'un match nul 1-1 à domicile contre le KV Courtrai. Passeur décisif sur le but louvaniste, Birger Verstraete était très frustré.

Le sentiment de frustration était profond chez Birger Verstraete dans les couloirs de Den Dreef à Louvain. "Je suis frustré à tous les niveaux", a déclaré le joueur d'Oud-Heverlee Louvain dans sa première réaction.

"Nous avons dominé tout le match, comme nous le faisons en réalité tout au long de la saison en proposant un bon football. Mais nous avons manqué de marquer, car nous aurions pu mener 2-0 et alors le match aurait été différent ..."

Superbe action de Birger Verstraete - Ignace N'Dri frappe fort dans le but !



62' | ⚽️ | 1-1 | #OHLKVK https://t.co/r6X5bhzB8b pic.twitter.com/owu4PV1um7 — OH Leuven (@OHLeuven) 22 septembre 2024

"Oh, et nous n'aurions jamais dû encaisser ce but. Je ne comprends pas non plus pourquoi l'arbitre n'est pas intervenu à ce moment-là. C'est aussi frustrant."

Match frustrant pour Verstraete

"Tout le match, il sifflait chaque petit contact. Et Courtrai prenait beaucoup tout son temps pour reprendre le jeu. Jusqu'à trente-quarante secondes", a déclaré Verstraete.

"Quand l'arbitre devait siffler contre eux, il ne le faisait pas. Je l'ai abordé à ce sujet et il a dit qu'il ferait attention. Une minute plus tard, c'était à nouveau la même chose".