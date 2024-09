Toby Alderweireld sauve l'Antwerp en fin de rencontre contre Westerlo

Grâce à un but en fin de match de Toby Alderweireld, l'Antwerp fait la bonne opération de la soirée et se hisse à la 2e place.

L'Antwerp s'impose sur le score 1-2 contre Westerlo, mais le Great Old est passé proche du match nul...

Un début de rencontre à l'avantage de Westerlo

Les premières minutes du match sont à l'avantage des Campinois. La première tentative est d'ailleurs signée Allahyar Sayyadmanesh à la 3e minute de jeu. La tête de l'Iranien passe loin du but défendu par Senne Lammens.

La première occasion du match vient des pieds de Sayyadmanesh à la 11e minute de jeu. Le joueur frappe dans un angle assez fermé, après une course sur le côté gauche, mais le ballon est contré par le gardien anversois.

Le match proche de basculer

Sur un corner joué en deux temps, Kobe Corbanie est tout près d'ouvrir le score à la 15e minute. Dans la foulée, sur un centre dévié par Kerk, Janssen trouve le chemin des filets, mais il est signalé en position de hors-jeu.

L'Antwerp parvient ensuite à prendre progressivement le contrôle de la rencontre, mais c'est finalement Westerlo qui se rapproche le plus de l'ouverture du score. En effet, l'Antwerp perd le ballon, Devine en profite et provoque une faute de Lammens, mais l'arbitre ne réagit pas. Après consultation du VAR, il revient sur sa décision et accorde finalement un penalty à la 35e minute. Celui-ci est manqué par Matija Frigan, suite à un bel arrêt de Senne Lammens.

© photonews

Une petite pluie de buts

C'est finalement Toby Alderweireld qui ouvre le score. Sur un corner, l'ancien Diable Rouge inscrit de la tête son premier but de la saison à la 41e minute de jeu.

Peu de temps après, à la 45e minute, Matija Frigan parvient à égaliser. L'avant-centre inscrit son deuxième but de la saison après un face-à-face remporté, sur une passe décisive d'Allahyar Sayyadmanesh, suivi d'un crochet qui trompe Lammens.

© photonews

Début de la seconde période : Westerlo gaspille

En début de seconde période, Westerlo enchaîne les occasions manquées avec des ballons déviés, des têtes mal ajustées et des dernières passes qui n'aboutissent pas.

À l'heure de jeu, l'arbitre siffle un penalty suite à une faute de main de Corbanie Kobe. Mais celui-ci est finalement annulé pour une position de hors-jeu.

L'Antwerp pousse

Les Anversois se créent une grosse occasion à la 64e minute de jeu. Janssen part en contre, fait la passe à Kerk dans l'espace, mais le tir est hors cadre.

Dennis Praet est ensuite monté au jeu à la 63e. Il aura disputé environ 30 minutes, soit 5 de plus que lors de son match de retour en Pro League contre l'Union.

Le Great Old va finalement réussir à trouver la faille à la 71e minute de jeu. Enfin presque ! Alors que Tjaronn Chery pensait permettre à son équipe de prendre les devants suite à sa superbe frappe à l'extérieur de la surface de réparation, celle-ci est finalement annulée car Gyrano Kerk gêne Sinan Bolat.

La délivrance anversoise

Toby Alderweireld parvient finalement à inscrire son deuxième but de la soirée en toute fin de rencontre. Sur un coup franc parfaitement tiré au second poteau par Chery, l'ancien Diable Rouge place une superbe tête, et Sinan Bolat ne peut rien faire.

© photonews

Le bilan au classement

Au classement, l'Antwerp rejoint le Club de Bruges à la seconde place tandis que Westerlo pointe à la 8e place. Le Great fait donc une grosse affaire.