Date: 04/10/2025 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 10

LIVE : Suivez RAAL - Zulte Waregem en direct commenté (18h15)

La RAAL reçoit l'autre promu, Zulte Waregem, ce samedi soir. Un match qui peut permettre aux Loups d'enchainer quatre matchs sans défaite !

Temps   14' 45" 
14
 Coup-franc axial pour Zulte, bien frappé par Tsavros, dans les bras de Peano
13
 Belle occasion louviéroise après un corner, Afriyie reprend un ballon glissé par Liongola, juste à côté
10
 Immédiatement donné dans le petit filet par Ementa !
9
 CLAES !! Superbe frappe du milieu de terrain flandrien, Peano doit s'employer : corner !
7
 Centre de Paugain cette fois... encore pour Peano
5
 Centre de Stavros... directement chez Peano
3
 Première flèche lancée par Jerry Afriyie, qui réussit un dribble chanceux sur Tanghe et part au but, mais sa passe vers Ito est trop longue !
1
 C'est parti !
1
 RAAL La Louvière - Zulte Waregem: 0-0
18:15
 Le coup d'envoi aura un peu de retard le temps de mettre à l'honneur Jordi Liongola pour son 100e match avec les Loups!
18:15
 Bienvenue à l'Easi Arena pour ce match entre la RAAL et Zulte Waregem !
RAAL La Louvière: Marcos Hernán Peano - Djibril Alain Lamego - Yllan Okou - Wagane Faye - Sami Lahssaini - Thierry Lutonda - Owen Maës - Joël Ito - Jordi Liongola - Mouhamed Menaour Belkheir - Jerry Afriyie
Banc: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Pape Moussa Fall - Samuel Gueulette - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Maxence Maisonneuve - Dario Benavides - Oucasse Mendy

Zulte Waregem: Brent Gabriel - Wilguens Paugain - Jakob Kiilerich - Anton Tanghe - Yannick Cappelle - Thomas Claes - Tochukvu Nnadi - Stavros Gavriel - Jeppe Erenbjerg - Anosike Ementa - Joseph Opoku
Banc: Louis Bostyn - Enrique Lofolomo - Jelle Vossen - Emran Soglo - Benoit Nyssen - Tobias Hedl - Lukas Willen - Serxho Ujka - Marley Ake

21 Peano Marcos Hernán  
25 Alain Lamego Djibril  
99 Okou Yllan  
4 Faye Wagane  
15 Lahssaini Sami  
5 Lutonda Thierry  
98 Maës Owen  
23 Ito Joël  
11 Liongola Jordi  
14 Belkheir Mouhamed Menaour  
22 Afriyie Jerry  
1 De Schrevel Celestin  
3 Gillot Nolan  
7 Moussa Fall Pape  
8 Gueulette Samuel  
9 Yaya Guindo Mohamed  
10 Pau Maxime  
13 Maisonneuve Maxence  
19 Benavides Dario  
29 Mendy Oucasse  

13 Gabriel Brent  
12 Paugain Wilguens  
5 Kiilerich Jakob  
3 Tanghe Anton  
55 Cappelle Yannick  
8 Claes Thomas  
21 Nnadi Tochukvu  
11 Gavriel Stavros  
24 Erenbjerg Jeppe  
18 Ementa Anosike  
22 Opoku Joseph  
1 Bostyn Louis  
6 Lofolomo Enrique  
9 Vossen Jelle  
17 Soglo Emran  
19 Nyssen Benoit  
20 Hedl Tobias  
31 Willen Lukas  
36 Ujka Serxho  
39 Ake Marley  

Quatre matchs sans défaite ? La RAAL veut enchaîner et continuer à rêver
Photo: © photonews

La RAAL reçoit Zulte Waregem ce samedi à 18h15. Un match qui peut permettre aux Loups d'enchaîner un quatrième match sans défaite.

La Louvière est sur un petit nuage depuis quelques semaines. Les hommes de Frédéric Taquin ne se sont en effet plus inclinés depuis le mois d'août dernier, à Malines - et encore était-ce une cruelle défaite en toute fin de rencontre.

Tout le mois de septembre, les Loups sont restés invaincus : deux victoires et un match nul, pour un très beau 7/9. Mais dans ce championnat si serré, une défaite et ce sera le retour dans la... zone rouge, qui n'est qu'un point derrière la RAAL (11 points). 

Et dans l'autre sens ? Une victoire et le promu... aura le même nombre de points que le sixième, Saint-Trond, en a au moment de se rendre à Malines plus tôt dans l'après-midi. Charleroi ayant déjà joué (et perdu), la RAAL peut donc frapper un grand coup et se retrouver aux abords du top 6, dépassant Zulte Waregem qui compte 13 points. 

Ce serait surtout profiter d'un match très important face à un concurrent dans la lutte pour le maintien, ou pour les Europe Playoffs. Personne, à La Louvière, ne pense plus loin. Mais une série de quatre matchs sans défaite enverrait un beau message. 

Duel spécial entre promus : Frederic Taquin va franchir un cap historique sur le banc des Loups

13:00

Duel entre promus ce samedi soir à l'Easi Arena. Frédéric Taquin en profitera pour célébrer son 250e match officiel à la tête de la RAAL La Louvière.

