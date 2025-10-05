Frédéric Taquin calme le jeu : "On sait qui on est dans cette division"

La Louvière n'est pas parvenue à battre Zulte Waregem ce samedi, après un match à deux visages. Frédéric Taquin, cependant, restait calme, conscient qu'il ne peut pas demander à son équipe de soulever des montagnes.

La Louvière avait particulièrement mal entamé son match contre Zulte Waregem, laissant son adversaire mettre la pression et faire tourner le ballon. "Nous n'avons pas entamé le match de manière assez agressive. Je l'ai dit à la mi-temps : tu peux encore défendre à 16 ou à 20, si tu ne fais pas preuve d'initiative, tu n'arriveras à rien", commençait Frédéric Taquin en conférence de presse d'après-match.

"Zulte nous mettait en danger, ce n'était pas évident. Il y avait aussi le facteur vent, qui met un peu la pression", ajoute-t-il. "On a réussi à équilibrer le jeu après 25-30 minutes et en seconde période, j'ai demandé de pousser beaucoup plus". La RAAL montrait en effet un autre visage au retour des vestiaires.



La RAAL ne veut pas s'emballer, selon Taquin

"Il fallait corriger le pressing, et en première période, ça ne s'est pas fait assez vite. L'idée était de faire sortir un de nos axiaux sur Erenbjerg", détaille Taquin. "Quand on a commencé à le voir se décaler sur l'aile, j'ai compris que le job était bien fait". Pas suffisant, cependant, pour battre Zulte Waregem.

"Je suis un peu déçu parce que j'espérais enfin battre Zulte", lance Frédéric Taquin, ce qui fait sourire Sven Vandenbroeck à ses côtés. "On voulait aussi l'emporter devant notre public. Mais l'équipe a montré beaucoup de caractère et de courage, et je suis fier de mes gars".

L'entraîneur des Loups sait aussi qu'une série de quatre matchs sans défaite est déjà très appréciable. "Nous savons qui nous sommes dans cette division, et le coach adverse vous le dira aussi. Nous sommes des promus. Celui qui pense que nous allons faire le jeu 90 minutes à chaque match se trompe", conclut Taquin.