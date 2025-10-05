Suis FC Bruges - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
-
Date: 05/10/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
Journée 10
La vie sans Onyedika pour Bruges, plusieurs interrogations à l'Union : les compos probables du choc du soir
Le Club de Bruges accueille l'Union Saint-Gilloise ce soir. Les deux équipes doivent se remettre de leur déception européenne.

Après avoir lutté pour le titre jusqu'à la dernière journée des Playoffs la saison dernière, le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise défendent les couleurs du football belge en Ligue des Champions et se retrouvent aujourd'hui en championnat pour croiser le fer. Que ce soit pour les Blauw en Zwart (défaits 2-1 à l'Atalanta) ou pour les Bruxellois (giflés 0-4 par Newcastle), la rencontre de ce soir doit permettre de se remettre sur les rails.

Côté Brugeois, le principal enjeu de la composition reste le remplacement de Raphael Onyedika, out pour plusieurs semaines. Cisse Sandra n'a que peu convaincu depuis son entrée dans le onze mais Ludovit Reis se cherche. Hugo Vetlesen pourrait également en profiter pour jouer aux côtés d'Aleksandar Stankovic.

Nicky Hayen a plus de choix en ce qui concerne les latéraux. Il pourrait ainsi relancer Bjorn Meijer dans l'équipe et remettre Joaquin Seys à droite. En pointe, le duel entre Nicolo Tresoldi et Romeo Vermant sera également à surveiller.

Quel duo d'attaque pour Pocognoli ?

Dans le camp de l'Union, Sébastien Pocognoli ne devrait pas bouleverser son équipe malgré le score lourd encaissé contre Newcastle. Dans l'entrejeu, Kamiel Van de Perre revient bien dans le parcours et a livré une bonne prestation en semaine, il pourrait bien garder la préséance sur Mathias Rasmussen.

La principale interrogation se situe en attaque. Pocognoli n'était pas content de Promise David et l'a sorti à la mi-temps mais pourrait le relancer, en attendant une réaction, au Jan Breydelstadion. Reste à voir si Raul Florucz (suspendu contre Newcastle) reviendra dans le onze.

Les compositions attendues :

Club de Bruges : Jackers ; Seys, Ordonez, Mechele, Meijer; Stankovic, Reis, Vanaken; Forbs, Vermant, Tzolis

Union : Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen ; Khalaili, Van De Perre, Zorgane, Niang; Ait El Hadj; David, Rodriguez

Un Unioniste attendu de pied ferme contre Bruges : "Je l'ai senti déconnecté contre Newcastle"

Un Unioniste attendu de pied ferme contre Bruges : "Je l'ai senti déconnecté contre Newcastle"

03/10

L'Union Saint-Gilloise doit se remettre de la claque subie contre Newcastle en Ligue des Champions. Dimanche, il y a justement un choc contre le Club de Bruges qui est au p...

D'accord avec lui ? Le onze mixte d'Hein Vanhaezebrouck sur base du Club de Bruges et de l'Union

D'accord avec lui ? Le onze mixte d'Hein Vanhaezebrouck sur base du Club de Bruges et de l'Union

03/10 1

Le Club de Bruges accueillera l'Union Saint-Gilloise dimanche. Un choc entre ce qui se fait de mieux en Belgique depuis plusieurs saisons.

"Quand un gardien en fait trop, ça finit mal" : les erreurs de Nordin Jackers passées au crible

"Quand un gardien en fait trop, ça finit mal" : les erreurs de Nordin Jackers passées au crible

04/10

Le Club de Bruges a maintenu sa confiance en Nordin Jackers. Malgré plusieurs erreurs, deux anciens entraîneurs des gardiens l'ont défendu.

"L'Union est au même point qu'eux" : encore un revers pour Bruges dans le dossier de son nouveau stade

"L'Union est au même point qu'eux" : encore un revers pour Bruges dans le dossier de son nouveau stade

04/10 9

Le Club de Bruges voit une fois de plus la construction de son nouveau stade repoussée. Les Blauw & Zwart ne pourront pas inaugurer leur nouvelle enceinte lors de la saison...

"C'est l'un des moteurs de ce Club de Bruges" : Leekens prévient, son absence change tout

"C'est l'un des moteurs de ce Club de Bruges" : Leekens prévient, son absence change tout

10:30

Dimanche contre l'Union, le Club de Bruges devra se passer de Raphael Onyedika. Blessé, le Nigérian manque cruellement à l'équipe.

Solidarité entre gardiens : Jackers soutenu par son rival avant le match contre l'Union

Solidarité entre gardiens : Jackers soutenu par son rival avant le match contre l'Union

12:00

Vendredi, Kjell Scherpen, gardien de l'Union, a souligné l'importance du rythme pour les gardiens et a pris l'exemple de Nordin Jackers.

Un Brugeois entre deux grandes sélections : "L'Italie n'a plus beaucoup de temps pour l'appeler"

Un Brugeois entre deux grandes sélections : "L'Italie n'a plus beaucoup de temps pour l'appeler"

15:30

Nicolo Tresoldi commence à trouver ses marques en Belgique. International U21 avec l'Allemagne, le natif de Cagliari peut toujours opter pour l'Italie.

