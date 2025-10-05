La vie sans Onyedika pour Bruges, plusieurs interrogations à l'Union : les compos probables du choc du soir

Le Club de Bruges accueille l'Union Saint-Gilloise ce soir. Les deux équipes doivent se remettre de leur déception européenne.

Après avoir lutté pour le titre jusqu'à la dernière journée des Playoffs la saison dernière, le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise défendent les couleurs du football belge en Ligue des Champions et se retrouvent aujourd'hui en championnat pour croiser le fer. Que ce soit pour les Blauw en Zwart (défaits 2-1 à l'Atalanta) ou pour les Bruxellois (giflés 0-4 par Newcastle), la rencontre de ce soir doit permettre de se remettre sur les rails.

Côté Brugeois, le principal enjeu de la composition reste le remplacement de Raphael Onyedika, out pour plusieurs semaines. Cisse Sandra n'a que peu convaincu depuis son entrée dans le onze mais Ludovit Reis se cherche. Hugo Vetlesen pourrait également en profiter pour jouer aux côtés d'Aleksandar Stankovic.

Nicky Hayen a plus de choix en ce qui concerne les latéraux. Il pourrait ainsi relancer Bjorn Meijer dans l'équipe et remettre Joaquin Seys à droite. En pointe, le duel entre Nicolo Tresoldi et Romeo Vermant sera également à surveiller.

Quel duo d'attaque pour Pocognoli ?

Dans le camp de l'Union, Sébastien Pocognoli ne devrait pas bouleverser son équipe malgré le score lourd encaissé contre Newcastle. Dans l'entrejeu, Kamiel Van de Perre revient bien dans le parcours et a livré une bonne prestation en semaine, il pourrait bien garder la préséance sur Mathias Rasmussen.

La principale interrogation se situe en attaque. Pocognoli n'était pas content de Promise David et l'a sorti à la mi-temps mais pourrait le relancer, en attendant une réaction, au Jan Breydelstadion. Reste à voir si Raul Florucz (suspendu contre Newcastle) reviendra dans le onze.

Les compositions attendues :

Club de Bruges : Jackers ; Seys, Ordonez, Mechele, Meijer; Stankovic, Reis, Vanaken; Forbs, Vermant, Tzolis

Union : Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen ; Khalaili, Van De Perre, Zorgane, Niang; Ait El Hadj; David, Rodriguez