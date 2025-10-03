Date: 03/10/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 10

Trop imprécis en seconde période, Charleroi enchaîne une troisième défaite d'affilée contre Gand

Photo: © photonews

La Gantoise n'était pas brillante en première période face au Sporting Charleroi, mais a fini par prendre le dessus en seconde grâce notamment à un excellent Skoras.

Charleroi entamait son déplacement à Gand pied au plancher et avec la même envie qu'à domicile contre Malines, bien aidé par le retour de Yacine Titraoui qui donne de l'allant aux Zèbres. Mais encore une fois, les Carolos seront surpris : après plusieurs bons ballons de Pflücke, c'est... Atsuki Ito qui trompe Delavallée d'une frappe anodine mais déviée (1-0, 10e).

Le Sporting ne se laisse pas ébranler : Kevin Van den Kerkhof, auteur de la déviation fatale, multiplie les raids. Pflücke laisse passer intelligemment l'un de ses centres, que Scheidler ne peut reprendre (16e) ; Romsaas, après un nouveau gros travail de l'Algérien, reprend ensuite directement sur Roef un centre de Pflücke (19e). 

Une merveille de Pflücke

Les deux équipes vont d'un rectangle à l'autre, et sur un long ballon précis à destination de Bernier, Samoise commet une faute plein axe ; Patrick Pflücke se place derrière le ballon et l'envoie pleine lucarne d'un coup-franc splendide (28e, 1-1). Charleroi peinera à alerter Roef dans le jeu, une tête de Scheidler passant devant tout le monde (32e) pour seule demi-occasion.

En seconde période, Gand va passer la seconde et amener bien plus de danger via Skoras, très en jambes. S'il ne trouve pas Omri Gandelman une première fois (57e), il finira, sur base d'un corner, par aller chercher l'Israélien, qui fait 2-1 (71e). 

Les Buffalos auront dès lors la mainmise sur le match face à des Zèbres peu inspirés et s'en remettant à des frappes lointaines, comme celle de Pflücke qui passe encore tout près (88e). Mais cette fois, le Sporting ne méritait pas vraiment mieux au vu d'une seconde période nettement insuffisante.

Les compositions

