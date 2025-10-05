Homme du match, Besnik Hasi ? Grâce à ses changements, Anderlecht s'offre le premier Clasico de la saison !

Le Sporting d'Anderlecht a su, à une reprise, trouver le chemin des filets pour s'offrir un terne Clasico, ce dimanche au Lotto Park. Les Mauves reprennent place sur le podium, tandis que les Rouches restent enfoncés dans la colonne de droite.

Le Clasico entre Anderlecht et le Standard animait ce début de dimanche de dixième journée de Jupiler Pro League, au Lotto Park. Côté bruxellois, Thorgan Hazard fait son retour dans le onze de base au détriment de Tristan Degreef, et Ludwig Augustinsson prend la place de Moussa N'Diaye sur le couloir gauche.

Côté liégeois, Ibe Hautekiet remplace Daan Dierckx, blessé, et Henry Lawrence est aligné à droite de la défense pour suppléer Fossey, suspendu. Pour le reste de la composition, c’est du classique, avec Ilaimaharitra et Nielsen au milieu de terrain, Abid et Saïd sur les côtés, et le duo Ayensa-Henry en pointe.

La feuille de match du Clasico ! #ANDSTA pic.twitter.com/4nN7zuyqmV — Loïc Woos (@LoicWoos) October 5, 2025

Nilson Angulo très, très bien payé à la demi-heure de jeu

Cette rencontre met un peu de temps à véritablement débuter. D’abord parce qu’il faut laisser la fumée provoquée par les fumigènes des deux camps s’évacuer, ensuite parce que les deux équipes entament un round d’observation. Huerta, à la réception d’un centre d’Angulo, se crée la première grosse occasion, mais manque le cadre de la tête (11e).

Le Standard se procure sa première belle occasion dans la foulée. Nielsen remonte le ballon et sert Saïd sur la gauche, qui enroule au-dessus (13e). Malgré ces deux premiers dangers, ce Clasico manque clairement de saveur dans son ensemble. Les déchets sont nombreux, notamment dans le chef anderlechtois. À la demi-heure, Nilson Angulo est tout heureux que Bram Van Driessche ne sorte que le carton jaune pour sa semelle sur Ilaimaharitra.

La fin des 45 premières minutes n’apporte rien de nouveau. Le Standard se procure quelques situations dangereuses, mais manque d’ingéniosité et de créativité dans le dernier tiers du terrain, tandis qu’Anderlecht est l’équipe la plus haute, mais aussi celle qui commet le plus de déchet dans son jeu. 0-0 au repos, un score finalement tout à fait logique.

Triple changement gagnant de Besnik Hasi, Anderlecht s'offre le premier Clasico de la saison

Besnik Hasi estime qu’il faut du changement, mais décide d’attendre la 52e minute pour en effectuer trois. Verschaeren, Camara et Cvetkovic montent au jeu, et ce sont eux qui font basculer le match. Verschaeren remonte le ballon et le glisse à Camara, qui rentre dans le jeu. Il rend le cuir à Verschaeren, dont la frappe est repoussée par Epolo, mais Cvetkovic est à la bonne place pour reprendre et ouvrir le score (1-0, 54e).

Forcé de réagir, le Standard peine à le faire. Le jeu offensif des Rouches est un peu trop stéréotypé et bien contré par la défense des Mauves. Dans l’autre sens, Anderlecht passe près du break grâce à Thorgan Hazard qui, au terme d’un superbe solo, croise un peu trop sa frappe (72e).

C’est sur phase arrêtée que le Standard pense revenir dans la rencontre. Le corner de Nielsen est bien donné et bien repris de la tête par Karamoko dans le but, mais Van Driessche annule le goal pour une faute de Lawrence sur Coosemans, assez peu évidente (81e). En fin de rencontre, Karamoko est exclu pour une deuxième carte jaune (89e).

Le score n’évolue plus. Anderlecht s’offre le premier Clasico de la saison et remonte sur le podium de la Jupiler Pro League. Le Standard, onzième, ne parvient pas à sortir de la colonne de droite.