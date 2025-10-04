Quatrième match sans défaite, mais la RAAL reste frustrée contre Zulte Waregem

La Louvière n'a toujours pas goûté à la défaite, pour la quatrième fois consécutive. Mais face à Zulte Waregem, les Loups méritaient peut-être un peu mieux.

Peu auraient parié qu'au moment de s'affronter ce samedi à l'Easi Arena pour la 10e journée de championnat, la RAAL et Zulte Waregem seraient respectivement à 4 et 2 points... du top 6. Mais dans cette saison très serrée, les deux promus tirent leur épingle du jeu, et La Louvière restait même sur trois matchs sans défaite.

Pas de quoi mettre le plan de jeu à l'eau et y aller tambours battant pour autant : la RAAL attend son adversaire, qui a une possession outrageuse, sans parvenir à combiner. Thomas Claes, très à l'aise dans l'entrejeu, déclenche la première frappe, que Peano doit détourner (9e).

Belkheir se procure deux grosses occasions

Les Loups comptent sur deux choses : des contres et des phases arrêtées. Afriye part très vite au but mais ne fait pas le bon choix (3e), puis manque une reprise sur corner (16e). Mais c'est Mouhamed Belkheir qui, profitant d'une perte de balle flandrienne, force Gabriel à un premier arrêt d'une frappe flottante (24e). Il termine ensuite une première période frustrante par un face-à-face perdu face au gardien flandrien (43e).

Titulaire pour la première fois depuis sa prolongation de contrat, l'Algérien tente d'amener du danger avec Afriyie, mais les erreurs de Zulte sont trop rares pour que la RAAL parvienne vraiment à faire autre chose que reculer la majeure partie du temps.

Frédéric Taquin s'en est visiblement rendu compte, car La Louvière remonte sur le terrain avec d'autres intentions. Les corners s'enchaînent, et Faye se mue presque en passeur décisif mais voit Afriyie placer sa reprise juste à côté (50e). Même chose sur un superbe centre de Liongola (qui fêtait sa 100e en Vert ce soir), mais Afriyie était cette fois hors-jeu (56e). Le jeune nigérian, intenable, cadre enfin sur une beau une-deux mais voit Gabriel s'envoler (71e).

À force de pousser, les Louviérois se font une frayeur quand Opoku, invisible jusque là, est lancé en profondeur sur un contre depuis sa moitié de terrain, mais Marcos Peano veille au grain et sort dans ses pieds (79e). Zulte Waregem donnera un peu l'impression après cette phase de se contenter du 0-0, bien embêtée derrière par l'excellente montée de Pape Fall. Du côté de la RAAL, on galvaudera une possession quasi-totale durant les dix dernières minutes, mais on devra se contenter de la satisfaction de rester invaincu depuis quatre matchs désormais...