Date: 04/10/2025 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 10

Quatrième match sans défaite, mais la RAAL reste frustrée contre Zulte Waregem

Florent Malice
Florent Malice depuis l'Easi Arena
| 0 réaction
Photo: © photonews

La Louvière n'a toujours pas goûté à la défaite, pour la quatrième fois consécutive. Mais face à Zulte Waregem, les Loups méritaient peut-être un peu mieux.

Peu auraient parié qu'au moment de s'affronter ce samedi à l'Easi Arena pour la 10e journée de championnat, la RAAL et Zulte Waregem seraient respectivement à 4 et 2 points... du top 6. Mais dans cette saison très serrée, les deux promus tirent leur épingle du jeu, et La Louvière restait même sur trois matchs sans défaite.

Pas de quoi mettre le plan de jeu à l'eau et y aller tambours battant pour autant : la RAAL attend son adversaire, qui a une possession outrageuse, sans parvenir à combiner. Thomas Claes, très à l'aise dans l'entrejeu, déclenche la première frappe, que Peano doit détourner (9e).

Belkheir se procure deux grosses occasions

Les Loups comptent sur deux choses : des contres et des phases arrêtées. Afriye part très vite au but mais ne fait pas le bon choix (3e), puis manque une reprise sur corner (16e). Mais c'est Mouhamed Belkheir qui, profitant d'une perte de balle flandrienne, force Gabriel à un premier arrêt d'une frappe flottante (24e). Il termine ensuite une première période frustrante par un face-à-face perdu face au gardien flandrien (43e). 

Titulaire pour la première fois depuis sa prolongation de contrat, l'Algérien tente d'amener du danger avec Afriyie, mais les erreurs de Zulte sont trop rares pour que la RAAL parvienne vraiment à faire autre chose que reculer la majeure partie du temps. 

Frédéric Taquin s'en est visiblement rendu compte, car La Louvière remonte sur le terrain avec d'autres intentions. Les corners s'enchaînent, et Faye se mue presque en passeur décisif mais voit Afriyie placer sa reprise juste à côté (50e). Même chose sur un superbe centre de Liongola (qui fêtait sa 100e en Vert ce soir), mais Afriyie était cette fois hors-jeu (56e). Le jeune nigérian, intenable, cadre enfin sur une beau une-deux mais voit Gabriel s'envoler (71e). 

À force de pousser, les Louviérois se font une frayeur quand Opoku, invisible jusque là, est lancé en profondeur sur un contre depuis sa moitié de terrain, mais Marcos Peano veille au grain et sort dans ses pieds (79e). Zulte Waregem donnera un peu l'impression après cette phase de se contenter du 0-0, bien embêtée derrière par l'excellente montée de Pape Fall. Du côté de la RAAL, on galvaudera une possession quasi-totale durant les dix dernières minutes, mais on devra se contenter de la satisfaction de rester invaincu depuis quatre matchs désormais...

Les compositions

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
  Joueur J Evaluer
21 Peano Marcos Hernán 90' -
25 Alain Lamego Djibril 90' -
99 Okou Yllan 90' -
4 Faye Wagane 90' -
15 Lahssaini Sami 90' -
5 Lutonda Thierry 90' -
98 Maës Owen 90' -
23 Ito Joël 82' -
11 Liongola Jordi   90' -
14 Belkheir Mouhamed Menaour 60' -
22 Afriyie Jerry   82' -
  Banc J Evaluer
1 De Schrevel Celestin -  
3 Gillot Nolan -  
7 Moussa Fall Pape 30' -
8 Gueulette Samuel 8'  
9 Yaya Guindo Mohamed 8'  
10 Pau Maxime -  
13 Maisonneuve Maxence -  
19 Benavides Dario -  
29 Mendy Oucasse -  

Zulte Waregem Zulte Waregem
  Joueur J Evaluer
13 Gabriel Brent 90' -
12 Paugain Wilguens 69' -
5 Kiilerich Jakob   90' -
3 Tanghe Anton 90' -
55 Cappelle Yannick 90' -
8 Claes Thomas 90' -
21 Nnadi Tochukvu 90' -
11 Gavriel Stavros 60' -
24 Erenbjerg Jeppe   90' -
18 Ementa Anosike   90' -
22 Opoku Joseph 82' -
  Banc J Evaluer
1 Bostyn Louis -  
6 Lofolomo Enrique -  
9 Vossen Jelle 8'  
17 Soglo Emran -  
19 Nyssen Benoit 21' -
20 Hedl Tobias -  
31 Willen Lukas -  
36 Ujka Serxho -  
39 Ake Marley 30' -
Revivre RAAL La Louvière - Zulte Waregem

présentation (du match)

Quatre matchs sans défaite ? La RAAL veut enchaîner et continuer à rêver

15:12

La RAAL reçoit Zulte Waregem ce samedi à 18h15. Un match qui peut permettre aux Loups d'enchaîner un quatrième match sans défaite.

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Louvain OH Louvain
