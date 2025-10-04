Quatre matchs sans défaite ? La RAAL veut enchaîner et continuer à rêver

La RAAL reçoit Zulte Waregem ce samedi à 18h15. Un match qui peut permettre aux Loups d'enchaîner un quatrième match sans défaite.

La Louvière est sur un petit nuage depuis quelques semaines. Les hommes de Frédéric Taquin ne se sont en effet plus inclinés depuis le mois d'août dernier, à Malines - et encore était-ce une cruelle défaite en toute fin de rencontre.

Tout le mois de septembre, les Loups sont restés invaincus : deux victoires et un match nul, pour un très beau 7/9. Mais dans ce championnat si serré, une défaite et ce sera le retour dans la... zone rouge, qui n'est qu'un point derrière la RAAL (11 points).

Et dans l'autre sens ? Une victoire et le promu... aura le même nombre de points que le sixième, Saint-Trond, en a au moment de se rendre à Malines plus tôt dans l'après-midi. Charleroi ayant déjà joué (et perdu), la RAAL peut donc frapper un grand coup et se retrouver aux abords du top 6, dépassant Zulte Waregem qui compte 13 points.

Ce serait surtout profiter d'un match très important face à un concurrent dans la lutte pour le maintien, ou pour les Europe Playoffs. Personne, à La Louvière, ne pense plus loin. Mais une série de quatre matchs sans défaite enverrait un beau message.