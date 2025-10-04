Suis RAAL La Louvière - Zulte Waregem en live sur Walfoot.be à partir de 18:15.
-
Date: 04/10/2025 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 10
Quatre matchs sans défaite ? La RAAL veut enchaîner et continuer à rêver
Quatre matchs sans défaite ? La RAAL veut enchaîner et continuer à rêver
Photo: © photonews

La RAAL reçoit Zulte Waregem ce samedi à 18h15. Un match qui peut permettre aux Loups d'enchaîner un quatrième match sans défaite.

La Louvière est sur un petit nuage depuis quelques semaines. Les hommes de Frédéric Taquin ne se sont en effet plus inclinés depuis le mois d'août dernier, à Malines - et encore était-ce une cruelle défaite en toute fin de rencontre.

Tout le mois de septembre, les Loups sont restés invaincus : deux victoires et un match nul, pour un très beau 7/9. Mais dans ce championnat si serré, une défaite et ce sera le retour dans la... zone rouge, qui n'est qu'un point derrière la RAAL (11 points). 

Et dans l'autre sens ? Une victoire et le promu... aura le même nombre de points que le sixième, Saint-Trond, en a au moment de se rendre à Malines plus tôt dans l'après-midi. Charleroi ayant déjà joué (et perdu), la RAAL peut donc frapper un grand coup et se retrouver aux abords du top 6, dépassant Zulte Waregem qui compte 13 points. 

Ce serait surtout profiter d'un match très important face à un concurrent dans la lutte pour le maintien, ou pour les Europe Playoffs. Personne, à La Louvière, ne pense plus loin. Mais une série de quatre matchs sans défaite enverrait un beau message. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. Union SG Union SG 9 23 7 2 0 19-4 15 P G G G G
2. FC Bruges FC Bruges 9 17 5 2 2 16-11 5 P P G P G
3. La Gantoise La Gantoise 10 17 5 2 3 17-13 4 G G P G G
4. KV Malines KV Malines 9 16 4 4 1 12-8 4 P G P P G
5. Anderlecht Anderlecht 9 15 4 3 2 14-9 5 P P P G P
6. STVV STVV 9 14 4 2 3 12-11 1 G P P P P
7. Zulte Waregem Zulte Waregem 9 13 4 1 4 13-13 0 P P G G G
8. Charleroi Charleroi 10 12 3 3 4 13-14 -1 G G P P P
9. KRC Genk KRC Genk 9 11 3 2 4 12-13 -1 G P P P G
10. RAAL La Louvière RAAL La Louvière 9 11 3 2 4 7-9 -2 P P G G P
11. Standard Standard 9 11 3 2 4 9-12 -3 P P P G P
12. Westerlo Westerlo 9 10 3 1 5 16-20 -4 G G P P P
13. Antwerp Antwerp 9 10 2 4 3 9-11 -2 G P P P P
14. Cercle de Bruges Cercle de Bruges 9 9 2 3 4 12-13 -1 G P P P P
15. OH Louvain OH Louvain 9 8 2 2 5 8-17 -9 G G P P P
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 9 3 0 3 6 2-13 -11 P P P P P

Prono RAAL La Louvière - Zulte Waregem

RAAL La Louvière gagne
Partage
Zulte Waregem gagne
RAAL La Louvière RAAL La Louvière gagne Partage Zulte Waregem Zulte Waregem gagne
31.25% 39.8% 28.95%
Les plus populaires
1-1
(94x)		 1-2
(51x)		 2-1
(43x)

Comparatif RAAL La Louvière - Zulte Waregem

Classement

10
7

Points

11
13

Gagner

3
4

Perdre

4
4

Buts inscrits

7
13

Buts reçus

9
13

Cartes jaunes

17
16

Cartes rouges

0
1

face-à-face remportés

0
4
3
02/02 16:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
10/11 13:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
22/10 19:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 7-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
30/01 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
28/01 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/08 19:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-5 FF Zulte Waregem Zulte Waregem
20/08 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Duel spécial entre promus : Frederic Taquin va franchir un cap historique sur le banc des Loups

Duel spécial entre promus : Frederic Taquin va franchir un cap historique sur le banc des Loups

13:00

Duel entre promus ce samedi soir à l'Easi Arena. Frédéric Taquin en profitera pour célébrer son 250e match officiel à la tête de la RAAL La Louvière.

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 16:00 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved