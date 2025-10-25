Débâcle annuelle pour le Standard, giflé comme chaque saison à La Gantoise

Avec une première période catastrophique, le Standard s'est effondré sur la pelouse de La Gantoise, ce samedi soir. Les Rouches n'ont pas confirmé leur progression des dernières semaines, malgré leur récent succès contre l'Antwerp.

La Gantoise fêtait ses 125 ans avec la réception du Standard, ce samedi soir. Chez les Rouches, Vincent Euvrard, privé d’Adnane Abid (suspendu), aligne finalement Léandre Kuavita. Ivan Leko, quant à lui, doit toujours se passer d’Abdelkahar Kadri et de Wilfried Kanga, tandis que Michal Skoras prend place sur le banc, au même titre que Max Dean.

Le Standard coule dès la première période à Gand

En progression contre le Club de Bruges et Anderlecht, et enfin récompensé face à l’Antwerp, le Standard passe cette fois totalement à côté de son entame de match. Les Rouches sont rapidement dominés et ne parviennent pas à ressortir le ballon. En transition, les pertes de balle sont nombreuses. Après moins de dix minutes, Siebe Van der Heyden concrétise déjà la supériorité gantoise en profitant d’un corner mal dégagé (1-0, 8e).

Les actions se suivent et se ressemblent : le Standard ne parvient pas à conserver le ballon et se retrouve acculé. Matthieu Epolo peut s’estimer heureux de voir Ito manquer le break peu avant le quart d’heure, depuis l’entrée du petit rectangle (13e). Ce n’est que partie remise, puisqu’il ne peut rien, quelques minutes plus tard, sur le but de Gandelman, consécutif à un ballon vertical de Paskotsi et à une déviation de Goore (2-0, 17e).

Douze tirs à trois, quatre cadrés à zéro. 1,47 expected goals pour La Gantoise contre 0,12 pour le Standard. Les statistiques de la première mi-temps sont sans appel — et elles sont confirmées juste avant le retour aux vestiaires. Sur un nouveau corner, Siebe Van der Heyden s’impose dans les airs malgré la présence de quatre joueurs du Standard (Homawoo, Hautekiet, Saïd et Henry) et s’offre un doublé via le poteau (3-0, 45+4e). Le Standard est au tapis.

Onzième match sans victoire pour les Rouches à la Planet Group Arena

Vincent Euvrard le sait et tente un triple changement au retour des vestiaires. Léandre Kuavita, Hakim Sahabo et Dennis Ayensa cèdent leur place à Mohammed El Hankouri, Casper Nielsen et Timothé Nkada. Le Standard reprend la partie avec de meilleures intentions, mais Nkada manque le cadre à deux reprises malgré une bonne position (51e et 54e), tandis que Saïd bute sur Roef (54e).

Quelques instants plus tard, le Standard perd Marco Ilaimaharitra, sorti sur blessure. Nayel Mehssatou le remplace, sans parvenir à peser davantage pour relancer les Rouches dans le match (56e). De son côté, Ivan Leko fait monter Michal Skoras et Max Dean, qui joue ses premières minutes en équipe première depuis sa lourde blessure de la saison dernière (68e).

La rencontre se poursuit sur un rythme modéré. Le Standard essaye, mais ne parvient pas à revenir dans le match. Un peu plus de dix minutes avant le terme, Dean trouve Gandelman d'un long ballon, qui gagne son duel face à Mohr. Epolo est battu par la reprise de la tête (4-0, 83e).

Comme chaque saison ou presque, le Matricule 16 est giflé à la Planet Group Arena. Les Rouches n'ont plus gagné depuis onze rencontres à La Gantoise et laissent filer le top 6. Une prestation catastrophique malgré la progression affichée ces dernières semaines.