Date: 25/10/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 12

Débâcle annuelle pour le Standard, giflé comme chaque saison à La Gantoise

Loïc Woos
Loïc Woos depuis , suiveur du Standard
| 0 réaction
Photo: © photonews

Avec une première période catastrophique, le Standard s'est effondré sur la pelouse de La Gantoise, ce samedi soir. Les Rouches n'ont pas confirmé leur progression des dernières semaines, malgré leur récent succès contre l'Antwerp.

La Gantoise fêtait ses 125 ans avec la réception du Standard, ce samedi soir. Chez les Rouches, Vincent Euvrard, privé d’Adnane Abid (suspendu), aligne finalement Léandre Kuavita. Ivan Leko, quant à lui, doit toujours se passer d’Abdelkahar Kadri et de Wilfried Kanga, tandis que Michal Skoras prend place sur le banc, au même titre que Max Dean.

Le Standard coule dès la première période à Gand

En progression contre le Club de Bruges et Anderlecht, et enfin récompensé face à l’Antwerp, le Standard passe cette fois totalement à côté de son entame de match. Les Rouches sont rapidement dominés et ne parviennent pas à ressortir le ballon. En transition, les pertes de balle sont nombreuses. Après moins de dix minutes, Siebe Van der Heyden concrétise déjà la supériorité gantoise en profitant d’un corner mal dégagé (1-0, 8e).

Les actions se suivent et se ressemblent : le Standard ne parvient pas à conserver le ballon et se retrouve acculé. Matthieu Epolo peut s’estimer heureux de voir Ito manquer le break peu avant le quart d’heure, depuis l’entrée du petit rectangle (13e). Ce n’est que partie remise, puisqu’il ne peut rien, quelques minutes plus tard, sur le but de Gandelman, consécutif à un ballon vertical de Paskotsi et à une déviation de Goore (2-0, 17e).

Douze tirs à trois, quatre cadrés à zéro. 1,47 expected goals pour La Gantoise contre 0,12 pour le Standard. Les statistiques de la première mi-temps sont sans appel — et elles sont confirmées juste avant le retour aux vestiaires. Sur un nouveau corner, Siebe Van der Heyden s’impose dans les airs malgré la présence de quatre joueurs du Standard (Homawoo, Hautekiet, Saïd et Henry) et s’offre un doublé via le poteau (3-0, 45+4e). Le Standard est au tapis.

Onzième match sans victoire pour les Rouches à la Planet Group Arena

Vincent Euvrard le sait et tente un triple changement au retour des vestiaires. Léandre Kuavita, Hakim Sahabo et Dennis Ayensa cèdent leur place à Mohammed El Hankouri, Casper Nielsen et Timothé Nkada. Le Standard reprend la partie avec de meilleures intentions, mais Nkada manque le cadre à deux reprises malgré une bonne position (51e et 54e), tandis que Saïd bute sur Roef (54e).

Quelques instants plus tard, le Standard perd Marco Ilaimaharitra, sorti sur blessure. Nayel Mehssatou le remplace, sans parvenir à peser davantage pour relancer les Rouches dans le match (56e). De son côté, Ivan Leko fait monter Michal Skoras et Max Dean, qui joue ses premières minutes en équipe première depuis sa lourde blessure de la saison dernière (68e).

La rencontre se poursuit sur un rythme modéré. Le Standard essaye, mais ne parvient pas à revenir dans le match. Un peu plus de dix minutes avant le terme, Dean trouve Gandelman d'un long ballon, qui gagne son duel face à Mohr. Epolo est battu par la reprise de la tête (4-0, 83e). 

Comme chaque saison ou presque, le Matricule 16 est giflé à la Planet Group Arena. Les Rouches n'ont plus gagné depuis onze rencontres à La Gantoise et laissent filer le top 6. Une prestation catastrophique malgré la progression affichée ces dernières semaines.

Les compositions

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 90' 7.14 9
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 15/36 (41.7%)
Plus de stats
Samoise Matisse 62' 6.49 -
  • Précision des passes: 24/34 (70.6%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Van Der Heyden Siebe ⚽ ⚽ 90' 9.32 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 59/65 (90.8%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Paskotsi Maksim 90' 7.32 -
  • Précision des passes: 55/60 (91.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Duverne Jean-Kevin 82' 7.2 -
  • Précision des passes: 25/34 (73.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Araujo Tiago 90' 7.04 -
  • Précision des passes: 32/38 (84.2%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Ito Atsuki 81' 6.81 -
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Gandelman Omri ⚽ ⚽ 90' 9.04 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 26/34 (76.5%)
  • Tirs cadrés: 2/3
Plus de stats
Sonko Momodou 68' 6.27 -
  • Précision des passes: 16/23 (69.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Delorge Mathias A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 47/49 (95.9%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Plus de stats
Goore Hyllarion A 68' 6.97 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 12/17 (70.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
Plus de stats
Banc
Kotto Samuel 0'  
Skoras Michal 22' 6.62 -
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Vanzeir Dante 0'  
Dean Max A 22' 6.94 -
  • Assists: 1
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Lopes Leonardo Da Silva 9' 6.83  
Plus de stats
Vandenberghe Tom 0'  
Essaouabi Hatim 8' 7.1  
Plus de stats
De Vlieger Tibe 28' 6.89 -
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
El Âdfaoui Mohammed 0'  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 5.86 6
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Fossey Marlon 90' 5.08 6
  • Précision des passes: 24/35 (68.6%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/7 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Homawoo Josué 90' 6.02 6
  • Précision des passes: 44/53 (83%)
  • Interceptions: 5
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/10 (30%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 74' 6.07 4
  • Précision des passes: 47/55 (85.5%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Mohr Tobias 90' 6.59 6
  • Précision des passes: 53/67 (79.1%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 3/9 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 4/11 (36.4%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Ilaimaharitra Marco 56' 5.09 6
  • Précision des passes: 13/21 (61.9%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sahabo Hakim 45' 5.82 5
  • Précision des passes: 16/20 (80%)
Plus de stats
Kuavita Leandre 45' 5.92 4
  • Précision des passes: 3/7 (42.9%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Said Rafiki 90' 6.26 6
  • Précision des passes: 20/24 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Ayensa Dennis 45' 5.81 5
  • Précision des passes: 13/17 (76.5%)
Plus de stats
Henry Thomas 90' 6
Banc
Mehssatou Nayel 34' 5.74 6
  • Précision des passes: 35/40 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
René Mitongo 0'  
Karamoko Ibrahim 16' 5.44 6
  • Précision des passes: 14/15 (93.3%)
Plus de stats
Pirard Lucas 0'  
El Hankouri Mohamed 45' 6.33 6
  • Précision des passes: 21/24 (87.5%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Durka Quentin 0'  
Assengue Steeven 0'  
NKada Timothée   45' 5.97 5
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Nielsen Casper   45' 5.46 6
  • Précision des passes: 20/26 (76.9%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Revivre La Gantoise - Standard

