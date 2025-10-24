Suis Charleroi - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
-
Date: 24/10/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 12
Un dilemme pour Rik De Mil, la continuité pour Besnik Hasi ? Les compos probables de Charleroi - Anderlecht
Photo: © photonews

Charleroi accueille Anderlecht ce soir. Les deux équipes veulent retrouver le chemin de la victoire.

Du côté des Zèbres et des Mauves, on reste sur une prestation encourageante en première mi-temps le weekend dernier, respectivement à l'Union Saint-Gilloise et à Saint-Trond. Avant de faiblir dans le deuxième acte, pour voir s'envoler le partage côté carolo et la victoire pour les Anderlechtois.

Les deux Sporting chercheront donc à faire preuve de plus de constance sur l'ensemble de la rencontre pour retrouver le chemin de la victoire aujourd'hui. La situation est toutefois plus précaire pour Charleroi (qui reste sur quatre défaites de rang), que pour Anderlecht, fort de six matchs sans défaite.

Quelles équipes alignées ?

Malgré cela, Rik De Mil ne devrait pas bouleverser son onze de base pour autant. La défense et l'entrejeu semblent établis, la seule incertitude demeure en attaque. Au Parc Duden, le retour dans l'équipe de Parfait Guiagon avait poussé Antoine Bernier sur le banc. Le Dinantais était pourtant très en forme avant la trêve, retrouvera-t-il une place ? Sur l'autre flanc, Patrick Pflücke n'a pas livré une grande prestation mais conserve tout de même son crédit des dernières semaines.

Dans le camp anderlechtois, Besnik Hasi devrait également opter pour la stabilité, notamment en pointe. Pour sa première titularisation, Mihajlo Cvetković a donné satisfaction et est remis du coup direct subi au Stayen.

Enric Llansana a reçu un coup à l'entraînement et n'est pas prêt, une raison supplémentaire d'aligner les deux Nathan (De Cat - Saliba) au milieu. Sur le côté droit, Hasi pourrait bien conserver Ilay Camara dans un rôle plus offensif vu sa prestation contre les Canaris et l'incertitude autour de César Huerta.

Les compositions probables :

Charleroi : Delavallée ; Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita ; Camara, Titraoui, Romsaas ; Pflücke, Scheidler, Guiagon.

Anderlecht : Coosemans ; Sardella, Hey, Kana, N'Diaye ; Saliba, De Cat ; Camara, Hazard, Angulo, Cvetković

Prono Charleroi - Anderlecht

Charleroi gagne
Partage
Anderlecht gagne
Charleroi gagne Partage Anderlecht gagne
21.72% 30.77% 47.51%
Les plus populaires
1-2
(65x)
(56x)
(39x)

Comparatif Charleroi - Anderlecht

Classement

12
3

Points

12
19

Gagner

3
5

Perdre

5
2

Buts inscrits

14
17

Buts reçus

17
11

Cartes jaunes

24
27

Cartes rouges

2
3

face-à-face remportés

10
11
35
16/02 18:30 Charleroi Charleroi 0-1 Anderlecht Anderlecht
21/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-0 Charleroi Charleroi
11/02 18:30 Charleroi Charleroi 1-3 Anderlecht Anderlecht
27/08 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Charleroi Charleroi
26/12 20:45 Charleroi Charleroi 0-1 Anderlecht Anderlecht
02/10 13:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 Charleroi Charleroi
03/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 4-0 Charleroi Charleroi
27/11 20:45 Charleroi Charleroi 1-3 Anderlecht Anderlecht
19/01 21:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 Charleroi Charleroi
18/12 20:45 Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
08/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Charleroi Charleroi
04/10 20:30 Charleroi Charleroi 1-2 Anderlecht Anderlecht
09/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 Charleroi Charleroi
12/08 18:00 Charleroi Charleroi 1-2 Anderlecht Anderlecht
29/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 Charleroi Charleroi
06/04 20:30 Charleroi Charleroi 1-2 Anderlecht Anderlecht
10/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-3 Charleroi Charleroi
13/08 18:00 Charleroi Charleroi 2-0 Anderlecht Anderlecht
18/05 20:30 Charleroi Charleroi 1-3 Anderlecht Anderlecht
27/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 Charleroi Charleroi
26/12 18:00 Charleroi Charleroi 0-2 Anderlecht Anderlecht
01/12 20:30 Charleroi Charleroi P2-2 Anderlecht Anderlecht
11/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Charleroi Charleroi
24/01 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Charleroi Charleroi
20/09 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 Anderlecht Anderlecht
03/05 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Anderlecht Anderlecht
06/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Charleroi Charleroi
22/11 18:00 Charleroi Charleroi 3-1 Anderlecht Anderlecht
10/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Charleroi Charleroi
23/11 18:30 Charleroi Charleroi 2-1 Anderlecht Anderlecht
25/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 5-2 Charleroi Charleroi
15/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Charleroi Charleroi
27/10 19:00 Charleroi Charleroi 2-0 Anderlecht Anderlecht
27/11 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 Charleroi Charleroi
07/08 20:00 Charleroi Charleroi 0-0 Anderlecht Anderlecht
06/03 18:00 Charleroi Charleroi 0-2 Anderlecht Anderlecht
17/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Charleroi Charleroi
15/02 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Anderlecht Anderlecht
19/09 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Charleroi Charleroi
09/03 20:30 Charleroi Charleroi 0-2 Anderlecht Anderlecht
29/09 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-1 Charleroi Charleroi
03/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Charleroi Charleroi
22/09 20:30 Charleroi Charleroi 1-1 Anderlecht Anderlecht
22/09 19:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 Charleroi Charleroi
08/04 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Charleroi Charleroi
07/04 20:30 Charleroi Charleroi 1-1 Anderlecht Anderlecht
05/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 Charleroi Charleroi
04/11 19:30 Charleroi Charleroi 3-3 Anderlecht Anderlecht
08/03 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Charleroi Charleroi
24/09 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 Anderlecht Anderlecht
23/09 19:30 Anderlecht Anderlecht 5-0 Charleroi Charleroi
13/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Charleroi Charleroi
17/10 20:30 Charleroi Charleroi 0-1 Anderlecht Anderlecht
01/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Charleroi Charleroi
28/09 20:00 Charleroi Charleroi 1-3 Anderlecht Anderlecht
30/11 00:00 Charleroi Charleroi 0-0 Anderlecht Anderlecht
Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 20:45 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 25/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/10 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 25/10 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV
