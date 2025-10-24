Un dilemme pour Rik De Mil, la continuité pour Besnik Hasi ? Les compos probables de Charleroi - Anderlecht

Charleroi accueille Anderlecht ce soir. Les deux équipes veulent retrouver le chemin de la victoire.

Du côté des Zèbres et des Mauves, on reste sur une prestation encourageante en première mi-temps le weekend dernier, respectivement à l'Union Saint-Gilloise et à Saint-Trond. Avant de faiblir dans le deuxième acte, pour voir s'envoler le partage côté carolo et la victoire pour les Anderlechtois.

Les deux Sporting chercheront donc à faire preuve de plus de constance sur l'ensemble de la rencontre pour retrouver le chemin de la victoire aujourd'hui. La situation est toutefois plus précaire pour Charleroi (qui reste sur quatre défaites de rang), que pour Anderlecht, fort de six matchs sans défaite.

Quelles équipes alignées ?

Malgré cela, Rik De Mil ne devrait pas bouleverser son onze de base pour autant. La défense et l'entrejeu semblent établis, la seule incertitude demeure en attaque. Au Parc Duden, le retour dans l'équipe de Parfait Guiagon avait poussé Antoine Bernier sur le banc. Le Dinantais était pourtant très en forme avant la trêve, retrouvera-t-il une place ? Sur l'autre flanc, Patrick Pflücke n'a pas livré une grande prestation mais conserve tout de même son crédit des dernières semaines.

Dans le camp anderlechtois, Besnik Hasi devrait également opter pour la stabilité, notamment en pointe. Pour sa première titularisation, Mihajlo Cvetković a donné satisfaction et est remis du coup direct subi au Stayen.

Enric Llansana a reçu un coup à l'entraînement et n'est pas prêt, une raison supplémentaire d'aligner les deux Nathan (De Cat - Saliba) au milieu. Sur le côté droit, Hasi pourrait bien conserver Ilay Camara dans un rôle plus offensif vu sa prestation contre les Canaris et l'incertitude autour de César Huerta.

Les compositions probables :

Charleroi : Delavallée ; Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita ; Camara, Titraoui, Romsaas ; Pflücke, Scheidler, Guiagon.

Anderlecht : Coosemans ; Sardella, Hey, Kana, N'Diaye ; Saliba, De Cat ; Camara, Hazard, Angulo, Cvetković